TEST: Microsoft Surface Laptop 3

I oktober lanserte Microsoft nye modeller i Surface Laptop-serien – hvor en av de store nyhetene var at selskapet for første gang har tatt i bruk AMD-prosessorer, nærmere bestemt en versjon av AMD Ryzen spesiallaget for Surface.

Mens Surface Laptop 2 kom med en 13,5-tommers skjerm, får du den nå også med en 15-tommer. Det er 15-tommeren som benytter AMD Ryzen, mens 13,5-tommeren fortsatt har Intel-prosessorer under panseret.

Vi har nå testet både 13,5-tommeren og 15-tommeren. Ifølge Microsoft skal de nye maskinene være dobbelt så raske som forgjengeren, med samme tynne design – og batteritid som varer hele dagen. Vi kommer nærmere inn på dette etter hvert.

Da vi testet Surface Laptop 2 var vi misfornøyd med at Microsoft ikke hadde utstyrt maskinen med USB-C-porter – det var kun én USB-A-port og en Mini DisplayPort-utgang. Nå er USB-C på plass på både 13,5- og 15-tommeren – og DisplayPort-utgangen har forsvunnet. Dessverre er det ikke støtte for Thunderbolt via USB-C-portene – så dermed er du begrenset til 10 Gbit/s, mot 40 for Thunderbolt 3. Du kan koble til ekstern skjerm via USB-C, men sannsynligvis må du kjøpe en adapter for å få koblet den til. Microsoft selger ulike typer adaptere, for eksempel USB-C til HDMI.

Det er kun én USB-C og én USB-A – dette er et stort minus for både 13,5- og 15-tommeren. På den positive siden finner vi en 3,5 mm hodetelefonutgang på begge PC-ene.

Surface Laptop 3 – 15- og 13,5-tommeren. Foto: Kurt Lekanger

Vi skal gå gjennom de to maskinene i detalj – og starter med den nye 15-tommeren. Vi synes den er mest spennende – fordi den skiller seg mest fra de gamle Surface 2-modellene, og på grunn av de nye prosessorene. Trykk her for å gå direkte til testen av 13,5-tommeren.

Surface Laptop 3 – 15-tommeren

15-tommeren har et svært lekkert og stilrent design i matt svart aluminium. Her er det ingen unødvendige logoer, klistremerker og annet «dill» – det er kun en blank Windows-logo på den mattsvarte baksiden av skjermen. Når det gjelder design står Surface Laptop 3 absolutt ikke tilbake for noen av Apples Macbooker.

Microsoft Surface Laptop 3 - 15" (model 1873. VGZ-00033) Skjerm: 15", 2496 x 1664 punkter

Prosessor: AMD Ryzen 5 5380U Microsoft Surface Edition, 4 kjerner (2,1 GHz, boost 3,7 GHz), 8 tråder.

Grafikk: AMD Radeon Vega 9

Systemminne (RAM): 8 GB DDR4 (mulighet for 16 GB)

Lagringsplass: 256 GB SSD (M2, NVMe)

Kamera: 720p f/2,0

Trådløst: 802.11ac, Bluetooth 5.0

Tilkoblinger: 1 x USB-C, 1 x USB-A, 3,5mm hodetelefoninngang, 1 x Surface Connect-port.

Operativsystem: Windows 10 Home

Batteri: Opptil 11,5 timer (våre målinger: 08:45 i PCMark 10, Modern Office)

Øvrig: Firmware TPM, Windows Hello

Størrelse: 339,5 mm x 244 mm x 14,69 mm

Vekt: 1542 gram

Pris: Ca. 18.500 kroner inkl. mva.

Mens 13,5-tommeren – både fjorårets og årets – har et spesielt Alcantara-stoff som minner om semsket skinn rundt tastaturet, har 15-tommeren en overflate av matt svart aluminium også her. Alcantara-overflaten er veldig behagelig å hvile hendene på, men undertegnede synes nok det ser mer elegant ut uten dette.

Noe av det mest interessante med 15-tommeren er at den som nevnt leveres med en AMD Ryzen 5-prosessor, nærmere bestemt en spesialutgave («Microsoft Surface Edition»). Ifølge nettstedet Anandtech er det ikke så store forskjeller mellom denne og en vanlig Ryzen 5-prosessor, det er for eksempel den samme 12 nanometer Zen+-arkitekturen som brukes i andre bærbare PC-er, men den har 11 «compute units» på 15 watt i stedet for 10 på 15 watt eller 11 på 35 watt. Det er med andre ord gjort noen mindre endringer i brikkedesignet, i tillegg til at Microsoft og AMD har jobbet sammen om å optimalisere prosessoren for denne PC-en.

15-tommeren sett fra siden. Foto: Kurt Lekanger

Det finnes også en Ryzen 7-variant av Surface Laptop 3.

Vi kommer tilbake til ytelsestester for begge de to Surface Laptop-modellene i slutten av artikkelen.

God skjerm og supert tastatur

Microsoft sverger til 3:2-formatet på sine skjermer, og det er også høyde/breddeformatet som er valgt i Surface Laptop 3. Vi liker det godt, siden det gir deg en del ekstra plass i høyden.

Skjermen er en 10-punkts berøringsskjerm som også støtter Microsofts Surface Pen. Vi ser riktignok ikke helt poenget med å bruke penn på en bærbar PC – det er kanskje mest hensiktsmessig på et nettbrett, eller på en hybrid-PC der du kan brette skjermen helt rundt så den ligger flatt.

Skjermen er ganske lyssterk, og bildekvaliteten er upåklagelig. Oppløsningen er 2496 x 1664 punkter, som gir 201 punkter per tomme. Det er nok til å gi et sylskarpt bilde, selv om vi ikke er oppe på 4K-nivå. En 4K-skjerm ville imidlertid brukt mer strøm.

Tastaturet er blant de aller beste – det samme gjelder pekeplaten. Foto: Kurt Lekanger

PC-en har støtte for pålogging via Windows Hello ansiktsgjenkjenning, slik at det ikke tar mer enn et sekund eller to fra du kikker på maskinen til låseskjermen forsvinner.

Begge maskinene kan brukes med Microsofts penn. Foto: Kurt Lekanger

Tastaturet er blant de beste på markedet, med taster med akkurat passe mye vandring og som er passe harde å trykke inn. Da vi skrev denne testen ble vi positivt overrasket over hvor raskt vi ble gode venner med tastaturet. Nye tastaturer krever ofte litt tilvenning før man klarer å skrive like kjapt på det som på det tastaturet man bruker hver dag, men her var vi produktive fra første stund – uten å bomme på noen taster. Til daglig bruker jeg en Macbook Pro 2014-modell, og tastaturet på Surface Pro 3 føles absolutt som en oppgradering. At tastene også er forholdsvis lydløse, uten klikking eller «rasling» trekker også opp.

Pekeplaten er stor og god, og dekket av glass – slik at fingrene glir lett over den. Alt i alt er dette blant de beste pekeplatene utenfor Mac-verdenen.

Lite lagringsplass, og ikke mest strømgjerrige minnetype

De tekniske spesifikasjonene er helt greie, men for litt krevende bruk bør du nok velge mer enn enn 8 GB RAM, som vår test-PC ble levert med. Det er mulig å få Ryzen 5-modellen med 16 GB RAM, og så finnes det også en Ryzen 7-modell med 16 eller 32 GB RAM. Det benyttes vanlig DDR4-minne i stedet for den mer strømgjerrige LPDDR4x-varianten som brukes i 13,5-tommeren. Årsaken er at AMD-prosessoren ikke støtter LPDDR4/LPDDR4x.

SSD-ene du kan velge mellom på Ryzen 5-modellen er på enten 128 eller 256 GB. Begge deler er egentlig litt i minste laget, men du må opp på Ryzen 7-modellene for å kunne velge 512 GB eller 1 TB (sistnevnte ser ikke ut til å være tilgjengelig i Norge).

I motsetning til 13,5-tommeren støtter ikke 15-tommeren den nye wifi 6-standarden (802.11ax), kun 802.11ac. Det behøver ikke være noen stor mangel, siden det fortsatt ikke er så mange wifi 6-nettverk å koble seg til – men 802.11ax ville gjort maskinen litt mer fremtidsrettet.

Strømadapteren har en kjekk USB-A-kontakt for lading av telefon eller andre enheter. Foto: Kurt Lekanger

Vi målte batteritiden til 8 timer og 45 minutter med testprogrammet PCMark 10 (i testkategorien «Modern Office»). Det er litt kortere enn de 11,5 timene Microsoft lover, men med en annen type bruk er det ikke utenkelig at du kan få rundt 11 timer. Vi målte med circa halv lysstyrke (vi bruker lysmåler for å stille inn alle skjermer likt før vi starter målingene).

PC-en leveres med en 65 watt lader, og ladingen foregår via den proprietære Surface Connect-porten. Maskinen lades kjapt, siden det er støtte for hurtiglading. Enda et pluss i margen er at laderen har en USB-A-ladekontakt, slik at du kan lade telefonen din eller andre enheter samtidig som du lader PC-en. Dermed slipper du å drasse med deg mer enn PC-laderen og en USB-kabel.

Surface Laptop 3 - 13,5-tommeren

13,5-tommeren er ikke så veldig forskjellig fra Surface Laptop 2, som vi testet før sommeren. Den har fått litt oppgradert innmat, og som nevnt i innledningen har den endelig fått USB-C-port. Dessverre bare én – så tilkoblingsmulighetene er akkurat like dårlige som på 15-tommeren. Dermed blir du nok nødt til å kjøpe både dokkingløsning og overganger til skjerm og annet utstyr hvis du har tenkt å bruke PC-en andre steder enn bare når du er på farten.

Microsoft Surface Laptop 3 - 13" (model 1867. V4C-00012) Skjerm: 13,5", 2256 x 1504 punkter

Prosessor: 10. generasjon Intel Core i5 1035G7, 4 kjerner @ 1,20 GHz (3,7 GHz turbo). Core i7 er opsjon.

Grafikk: Intel Iris Plus Graphics 950

Systemminne (RAM): 8 eller 16 GB LPDDR4x RAM.

Lagringsplass: 256 GB (128 GB er opsjon, evt. 512 GB i Core i7-modellen)

Kamera: 720p f/2,0

Trådløst: Wifi 801.11ax (wifi 6). Bluetooth 5.

Tilkoblinger: 1 x USB-C, 1 x USB-A, 3,5mm hodetelefoninngang, 1 x Surface Connect-port.

Operativsystem: Windows 10 Home

Batteri: Opptil 11,5 timer (våre målinger: 11:06 i PCMark 10, Modern Office)

Øvrig: Firmware TPM, Windows Hello

Størrelse: 339,5 x 244 x 14,69 mm

Vekt: 1250-1310 gram, avhengig av versjon

Pris: Ca. 15.000 kroner

Mens forgjengeren brukte 8. generasjon Intel-prosessorer, har Microsoft nå gått for de nyeste prosessorene – 10. generasjon Intel Core i5- eller i7-prosessorer. AMD-prosessorer får du kun på 15-tommeren.

Intel-prosessorer betyr at du får mulighet for å bruke en litt mer strømsparende minnetype – LPDDR4x-RAM – i stedet for DDR4-minnet som sitter i 15-tommeren. Batteritiden er da også en god del bedre – nærmere bestemt 11 timer og 6 minutter målt med PCMark 10 i kategorien «Modern office». Dette er veldig bra – og tett opp til det Microsoft selv oppgir. En mindre skjerm bidrar også til at PC-en bruker mindre energi.

Surface Laptop 3 er blant de første PC-ene som nå kommer på markedet med den nye wifi 6-standarden, også kalt 802.11ax.

Wifi 6 er ikke så utbredt ennå, så det er ikke sikkert du kommer til å få bruk for det – men støtten for det gjør PC-en litt mer fremtidsrettet. Med wifi 6 får du blant annet høyere ytelse og støtte for å kommunisere med enda flere enheter samtidig. Ifølge Intel skal Wifi 6 ha kapasitet til fire ganger så mange tilkoblede enheter som wifi 5, og også ha bedre strømstyring – slik at batteritiden i mobile enheter forlenges.

13,5-tommeren til høyre oppnådde en god del lenger batteritid i våre målinger, til tross for at de på papiret skulle være like. Foto: Kurt Lekanger

Litt større pekeplate

Da vi testet Surface Laptop 2 påpekte vi at den hadde en stor og god pekeplate – og med Surface Laptop 3 har den blitt enda litt større. Platen er helt topp – bedre enn forgjengeren.

13,5-tommeren sett fra siden. Foto: Kurt Lekanger

Tastaturet er også meget bra – med fornuftig tasteplassering og passe mye vandring til at du kan skrive veldig kjapt på det.

Mens 15-tommeren er laget helt og holdent i aluminium, har området rundt tastaturet til 13,5-tommeren den samme Alcantara-overflaten som på forgjengeren. Meningene er delte om hvorvidt dette er pent eller ikke, men fordelen er at du får en overflate som er veldig behagelig å hvile hendene på.

Skjermen i PC-en er det ikke så mye å si om – den har samme oppløsning som forgjengeren (2256 x 1504 punkter), som gir samme punkttetthet som på 15-tommeren. Skjermen er ganske lyssterk, og bildekvaliteten er god. Det er en 10-punkters berøringsskjerm som støtter Microsoft Surface Pen.

Et infrarødt kamera over skjermen sørger for rask innlogging med ansiktsgjenkjenning via Windows Hello-funksjonen.

Ytelsesmålinger for begge PC-ene

13,5- og 15-tommeren er omtrent like kjappe, selv om de kommer med henholdsvis Intel- og AMD-prosessor. I noen tester er 13,5-tommeren bittelitt raskere, i andre tester er det omvendt.

Her er noen ytelsestester vi gjorde:

Ytelsesmessig konkurrerer ingen av de to maskinene helt i toppen – men sett i forhold til prisen er den absolutt godkjent. Ytelsen er god i kontorapplikasjoner, mens den er bare middels god i grafikkintensive applikasjoner. I daglig bruk oppleves imidlertid begge maskinene som ganske kjappe. Er du først og fremst på jakt etter en PC til vanlig kontorbruk, evt. litt Photoshop og lignende – da vil du neppe bli skuffet over ytelsen til noen av disse PC-ene.

Konklusjon

De nye Microsoft Surface Laptop 3-maskinene ser fantastiske ut, og oppleves også som veldig gode bærbare PC-er i det vi kan kalle «premium-segmentet». Særlig den nye 15-tommeren er virkelig lekker å se på, med en slank design og en byggekvalitet som ser ut til å være fullt på høyde med toppmodellene fra Apple.

Svært gode skjermer og utmerkede tastaturer trekker også opp. For 13,5-tommeren må vi også nevne batteritiden: 11 timer og 6 minutter ved typisk «kontorbruk» er veldig bra.

Microsoft Surface Laptop 3 (15-tommeren). Foto: Microsoft

Det vi ikke liker er at det er altfor få innganger – noe som for såvidt også gjelder konkurrenter som Apple Macbook. Dermed blir du fort avhengig av å handle inn en masse overganger og portreplikatorer for å få koblet til eksterne skjermer, tastaturer og annet utstyr, og skal du ha Microsofts egne er de ganske dyre i innkjøp.

Vi synes ellers det er synd at du må opp på Core i7-versjonen av 13,5-tommeren, eller Ryzen 7-versjonen av 15-tommeren, for å få mer enn 256 GB lagringsplass. Da begynner maskinene å bli ganske dyre (henholdsvis 22.999 og 23.999 kroner).

Men alt i alt er dette to PC-er vi kan anbefale, og vi gir begge to 7 av 10 mulige poeng.

Et veldig aktuelt alternativ, som faktisk også har noe bedre ytelse, er Huawei Matebook 13 – som vi har testet her. Den kommer med 13-tommers skjerm, 512 GB lagringsplass, er tynn og slank, og koster under 12.000 kroner. Dermed gir Huawei deg enda mer for pengene.