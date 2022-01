Amedia vet fortsatt ikke om kundeinformasjon er på avveie

I sin oppdatering om situasjonen mandag presiserer Amedia at det fortsatt ikke er betalingsinformasjon eller passord på avveie. De forutsetter likevel at informasjon som navn, adresse og kontaktinformasjon er i angripernes hender.

Da angrepet skjedde natt til 28. desember, mistet konsernet tilgang til abonnementsdatabasen. Derfor er betalingsmuren for avisene fjernet inntil videre.

Konsernet bekrefter også at de har sikkerhetskopier av all informasjon, men de ønsker å gjennomgå disse kopiene svært nøye for å sikre at det ikke er skadelig programvare i dem.

Amedia vil fortsatt ikke gå i dialog med de kriminelle. De vil produsere papiraviser på sin alternative løsning inntil videre.