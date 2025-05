Journalsystemet ved nesten alle sykehus på Østlandet og Sørlandet er nede

– Dipps Arena er nede hos alle sykehusene i Helse sør-øst som har det. Det vil i praksis si nesten alle sykehusene i helseforetaket, sier kommunikasjonssjef Cindy Empaynado i Sykehuspartner til NTB.

Hels Sør-Øst omfatter 3,1 millioner innbyggere på Øst- og Sørlandet.

– Feilen oppsto litt før klokken 11. Vi jobber med å få feilen løst, og håper at det skjer så snart som mulig, men vi vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta, sier Empaynado.

– Journalsystemet er nede ved flere sykehus. Beredskapsledelsen følger situasjonen, sier pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Et av sykehusene som er rammet, er Akershus universitetssykehus, som innførte Dips arena så sent som månedsskiftet november-desember 2024.

– Det er nede og utilgjengelig, bekrefter medievakt ved Akershus universitetssykehus (Ahus) Pernille Amdahl til Aftenposten , som omtalte saken først.

Når det digitale journalsystemet er ute av drift, må de sykehuset ty til manuelle rutiner, forteller Amdahl.

– Det gjør det litt vanskeligere for dem som jobber ute i klinikken. De må bruke papir for å sjekke journaler og for å journalføre, sier hun.

Foreløpig er det ikke kjent at det vil få noen alvorlige konsekvenser for pasienter.