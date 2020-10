Amerikanske myndigheter saksøker Google for monopolvirksomhet

Justisdepartementet offentliggjorde tirsdag søksmålet mot Google etter at flere medier meldte at søksmålet var på trappene.

– Selskapet har opprettholdt sin monopolmakt gjennom utestengende praksis som er skadelig for konkurranse, sier USAs visejustisminister Jeffrey Rosen.

Søkemotor

Google kontrollerer rundt 90 prosent av global internettsøk og tjener penger på annonser knyttet til søkene. Både politikere og forbrukerorganisasjoner har lenge anklaget Google for å misbruke sin dominerende posisjon i markedet når det gjelder nettsøk og markedsføring til å hindre konkurranse og håve inn inntekter.

Kritikere mener at det trengs strukturelle endringer for å få Google til å legge om sin atferd, og at det ikke er nok med regler og milliardbøter som selskapet er blitt ilagt i Europa de siste årene.

Søksmålet er regjeringens mest markante trekk i arbeidet for å beskytte fri konkurranse mellom ulike teknologiselskaper siden søksmålet mot Microsoft for over 20 år siden.

Google: Mangelfullt søksmål

Saken kan bli startskuddet for en rekke saker der regjeringen vil kunne gå til retten for å hindre monopolisering og manglende konkurranse. Blant selskapene som er under etterforskning både i justisdepartementet og Den føderale handelskommisjonen, er Apple, Amazon og Facebook.

Google har nektet for anklagene om urettferdig konkurranse. I en kort kommentar på Twitter sier selskapet at søksmålet er svært mangelfullt, og at folk bruker Google fordi de vil, ikke fordi de må.

Google argumenterer med at det er nyttig for forbrukere og får tilstrekkelig konkurranse selv om det er stort.