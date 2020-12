USA vil tvinge Facebook til å kvitte seg med Whatsapp og Instagram – slik svarer Facebook

Facebook har lenge vært en kontroversiell aktør på grunn av sin dominerende markedsposisjon innen sosiale medier, og nå ser det ut til at myndighetene i USA har tatt sitt aller kraftigste oppgjør med selskapet hittil.

Federal Trade Commission (FTC), det statlige byrået som blant annet håndhever konkurranselovgivningen i USA, har nemlig nå rettet et massivt søksmål mot Facebook.

FTC har drevet en flere år lang etterforskning av Facebook i samarbeid med regjeringsadvokater fra til sammen 46 amerikanske delstater – som altså er nesten samtlige av delstatene.

– Eliminerte konkurrentene

På bakgrunn av etterforskningen har man konkludert med at Facebook har brutt konkurranselovene.

FTC hevder det at Facebook har fulgt en bevisst strategi for å eliminere trusler mot sin egen monopolstatus. Et sentralt aspekt i denne strategien var oppkjøpet av Instagram og Whatsapp, og at programvareutviklere har blitt underlagt konkurransehemmende betingelser.

– Denne adferden skader konkurransen, gir forbrukere få valg når det gjelder personlig, sosial nettverksbygging og fratar annonsører fordelene ved konkurranse, skriver FTC.

I det ferske søksmålet kreves det blant annet at Facebook må gi fra seg Whatsapp og Instagram, og at selskapet fremover må søke om godkjenning ved oppkjøp og sammenslåinger.

Byrået skriver at Facebook-ledelsen, deriblant nåværende toppsjef Mark Zuckerberg, så på både Instagram og Whatsapp som potensielt farlige konkurrenter på et tidlig stadium, og valgte å kjøpe opp selskapene i stedet for å konkurrere.

Facebook svarer

I søksmålet pekes det også på Facebooks behandling av tredjepartsutviklere. FTC hevder at selskapet har innført konkurransehemmende restriksjoner på tilgangen til APIer som setter utviklere i stand til å integrere appene sine mot Facebook. En av betingelsene skal være at utviklere kun får tilgang dersom de avstår fra å utviklere konkurrerende funksjonalitet.

Facebook har svart på søksmålet på sine egne pressesider, der selskapet peker på at både Instagram- og Whatsapp-oppkjøpet i sin tid ble vurdert og godkjent av alle relevante myndigheter, inkludert FTC – og at det å omgjøre disse transaksjonene i ettertid vil være å ignorere gjeldende lov.

Facebook hevder videre at de er i vedvarende konkurransesituasjon med en rekke andre aktører, og at søksmålet fra FTC overser det faktum at tjenester konkurrerer med hverandre selv om de er forskjellige – ikke minst om annonsekroner.

Når det gjelder tredjepartsutviklere hevder Facebook at restriksjoner som forhindrer utviklere fra å bruke plattformen til å lage lignende, konkurrerende tjenester og apper er standard, og ikke særegent for Facebook. Blant øvrige tjenester som gir utviklere tilgang til egen plattform har for eksempel Pinterest og Linkedin samme type restriksjoner, ifølge Facebook.

Selskapet tar ellers søksmålet med tilsynelatende, knusende ro og sier de føler seg sikre på at de vil vinne frem i retten.