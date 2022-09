iPhone 14 sine flere forbedringer er ikke akkurat nye

På et supervelregissert show har Apples yppersteprester talt til flokken. En flokk som faktisk øker i størrelse. Ingen kan dette som Apple. Under pandemien ble de eksperter på å sende budskapet fra kirken, unnskyld hovedkontoret, i Cupertino og det har de fortsatt med.

Onsdag kveld var det selve stjernen, den nye iPhone 14, som sto i rampelyset. Den kunne like gjerne hett iPhone 11 versjon 4. De ser jo kliss like ut, men Apple klarer alltid å trylle fram nok forbedringen til at menigheten fyller på i kollektskåla.

Skjønt nye og nye. Mange av nyhetene har eksistert i Androidleiren i årevis. Slik som pikselrike fotosensorer som slår sammen fire og fire av dem for å skape store lyssterke sensorer. Her gjelder det å slå Samsung som har bedre mørkeegenskaper med sin 108 MP sensor som kombinerer 9 og 9 piksler til et stort på 2,4 µm. Apple sniker seg forbi nå til 2,22 µm. Nå blir det kamp i mørket.

Alle kameraene er forbedret og er det noe vi vet om Apple så er det at programvaren klemmer maksimalt ut av hva hardwaren er god for. Det er det ikke alle konkurrentene som klarer.

Apple iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max. Foto: Apple

Skjermen har fått noe mange Androidutgaver har hatt lenge. Den kan endre oppdateringsfrekvens fra 1 til 120 Hz. Det sparer strøm. Og derfor kommer kanskje også «alltid på»-skjermen; meldinger på en mørk skjerm. Igjen en vanlig funksjon på Android, men muligens levert bedre når Apple omsider hiver seg på.

Den episke kampen med Samsung har gitt telefonen en vanvittig lysstyrke i sollys. Da drar den på til 2000 nits og tar ledelsen i feltet.

Hull, ikke busslomme

iPhone har lenge hatt en ganske stor såkalt busslomme på toppen av skjermen. Det har vært nødvendig for å få plass til sensorene som i tillegg til selfiekameraet inkluderer True Depth-kameraet. Det sørger for at FaceID virker så godt som det gjør og kan erstatte fingeravtrykket. Mye bedre enn på noen Android som prøver å gjøre det samme med bare kameraet.

Nå er busslomma borte. I stedet har få fått et lite rundt og et større rektangulært hull. Det er mye mindre i veien, og i beste Apple-ånd innoverer de videre ved å «omringe» hullene med det de kaller Dynamic Island. En ny smart måte å kontrollere funksjoner på telefonen. Vi regner med at Googleingeniørene allerede er på saken. Det er slikt som driver innovasjon.

Kontakt med himmelen

Det mest mystiske med de nye Pro-modellene er den nye satellittfunksjonen. Evnen til å sende nødmeldinger der det ikke er vanlig dekning. Det hadde vært fint i den norske fjellheimen, men dette gjelder dessverre bare i USA og Canada. Foreløpig i hvert fall. Det krever nemlig et abonnement med en satellittkonstellasjon. Vi får se. For noen vil dette være veldig verdifullt.

Formel 1

Så er det prosessoren da. Qualcomm begynner å få opp farten, men selv når siste versjon er bygget inn i mobiler så leder iPhone 13. Så nå, når iPhone 14 introduserer A16 Bionic, er motstanderne grundig nedkjempet. For en stund. Så kan vi spørre om hvor mye ytelse vi trenger. Moderne prosessorer har nok større betydning for å redusere strømforbruket enn å klemme noen ekstra bilder i sekundet ut fra krevende spill.

Til neste år

Vi hadde kanskje håpet at Apple hadde trukket de nye telefonene ut av ermet med en USB-port. Neste år blir jo det påbudt i EU, men den gang ei. På tross av at det aller meste av annet Appleutstyr for lengst har fått USB C. Argumentet med at EUs tvang hindrer innovasjon er bare tull. Det eneste det hindrer er standardisering og færre lisensinntekter. Applebrukere som har flere ulike enheter må ha med seg to i stedet for en ladekabel. Her må vi vente på iPhone 15.

Klokkekonger

Så er det klokka da. Nye Apple Watch Series 8 kommer i kjølvannet at Samsungs nye modeller. Det er bare å bøye seg i støvet her. Apple er den ubestridte lederen i den digitale klokkeverdenen. Og måten de klarer å sveise sammen enhetene i økosystemet sitt, slik at når har du først kjøpt den ene så bare må du kjøpe den andre, er det ingen andre som klarer. Ikke det at de har prøvd, men ingen klarer det så bra som Apple og det er kanskje en av de viktigste årsakene til at stadig flere suges inn i eplehagen.

En ny sensor måler nå temperaturen i håndleddet og følger den gjennom døgnet. Derfor kan klokka si noe om menstruasjonssyklusen. I pressemeldingen sies det at Apple ikke anbefaler dette brukt som et prevensjonsmiddel, men det kommer nok til å skje. Med en og annen feilberegning. Men ifølge Erna Solberg og Elon Musk trenger vi flere babyer. Så da så.

Denne gangen får vi også en ny toppmodell; Apple Watch Ultra. Med en gigantisk 49 mm urkasse og utført i titan. Den har rett og slett alt, inklusive en prislapp på 9900 kroner. Tipper den kommer til å selge som bare det her på oljeberget. Trenger du bare den nye SE-modellen kommer du unna med under tredjedelen.

Altså. Apple har nok en gang levert som forventet og omhyllet arrangementet med superlativer som bare de kan. Dette blir bra. Og dyrt.