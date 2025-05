Apple-legende «bekymret» for hva Iphone har gjort med mennesker

Kjenner du igjen navnet Jony Ive? Han er mannen bak det ikoniske Iphone-designet.

I september i fjor ble det bekreftet at han har et prosjekt på gang med Sam Altmans Open AI. Nå forteller han mer om det kommende produktet, som er motivert av behovet for å «ta eierskap til de utilsiktede følgene» smarttelefonene har ført med seg. I et intervju med Stripe uttrykker Ive bekymring for mobiltelefonenes potensielt skadelige effekter på brukerne.

– Når man innoverer, vil det naturligvis alltid oppstå utilsiktede konsekvenser, sier Ive.

Han medgir at en håper de fleste vil være positive overraskelser, men at enkelte produkter han har vært involvert i, har hatt følger som var «langt fra behagelige».

Ive peker ikke konkret på hvilke negative konsekvenser han sikter til. Han har imidlertid tidligere antydet at neste produkt han utvikler skal være «mindre sosialt forstyrrende enn en Iphone».

Gjennom sine to tiår i Apple ledet Ive designarbeidet på mange av selskapets mest suksessrike produkter: Iphone, Ipad, Mac, Apple Watch og Ipod. I 2019 forlot han selskapet for å starte designfirmaet Lovefrom.

– Selv om du har uskyldige hensikter, må du ta ansvar hvis du har vært involvert i noe som har hatt negative konsekvenser, sier Ive.

Det ansvaret driver mye av arbeidet mitt i dag, fortsetter han.

Detaljene om hva Ive og Open AI utvikler er fortsatt uklare. Men ifølge New York Times leder Lovefrom designarbeidet sammen med Tang Tan og Evans Hankey, begge tidligere involvert i Iphone-designet. Ive og Open AI-sjefen Sam Altman har også diskutert hvordan kunstig intelligens muliggjør utvikling av helt nye typer enheter.

Når Ive snakker om KI, sier han at han setter pris på at sikkerhet nesten alltid er en del av samtalen rundt teknologien – noe som ikke var tilfelle da for eksempel sosiale medier ble lansert.

– Jeg var ekstremt bekymret for sosiale medier, men da fantes det overhodet ingen slik diskusjon, konstaterer han.

Hva slags produkter Ive og OpenAI vil lansere, gjenstår å se. Det nye prosjektet virker imidlertid drevet av et ønske om å gjøre opp for de konsekvensene Iphone har ført med seg.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.