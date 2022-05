Er det noe mobilprodusentene liker så er det å smykke seg med merkenavn fra fotoindustrien.

For et års tid siden var OnePlus ute og annonserte et samarbeid med svenske Hasselblad. Sony Mobile har et samarbeid med tyske Zeiss. Det samme har Nokia hatt. Huawei har Samarbeidet med Leica, men har nettopp avsluttet det. Det merkenavnet blir ikke stående ledig lenge. Nå har Xiaomi og Leica Camera slått sine pjalter sammen for å lage enda bedre mobilkameraer. Den første såkalte flaggskiptelefonen, som skal være et resultat av samarbeidet, vil bli lansert til sommeren.

Et bilde av kamerariggen til den nye telefonen, som etter alle solemerker vil hete Xiaomi 12S, har allerede lekket ut med Leica-logoen på plass

Begge selskaper sier at de som globale premium-merker ser frem mot et langvarig samarbeid sammen.

Hvorvidt de to samarbeidspartnerne vil få til noe som smaker av fremskritt ut over det vanlige kan det være lurt å omfatte med sunn skepsis. Slik «merkevarejakt» er gjerne en måte å pynte brura på mer enn reell teknologiinnsprøytning.

Men for all det. Det kan jo være at administrerende direktør i Leica Camera AG, Matthias Harsch, har rett når han påstår at:

– Vi er overbevist om at den første fellesutviklede fotoflaggskipsmarttelefonen tydeliggjør begge selskapenes banebrytende fremskritt. Vi vil gi forbrukere innen mobilfotografering eksepsjonell bildekvalitet, klassisk Leica-estetikk, ubegrenset kreativitet og vil åpne en ny æra av mobilfotografering bildebehandling

Og som Lei Jun, grunnlegger, formann og CEO av Xiaomi Group, legger til:

– Dette samarbeidet vil gi Xiaomis bildestrategi et vesentlig fortrinn. Gjennom samarbeidet som strekker seg fra optisk design til å finpusse de estetiske aspektene, den innovative teknologien og produktfilosofien, går begge parter en veldig spennende fremtid i møte, sier.

Vi får se.