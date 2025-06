Riksrevisjonen la nylig frem Dokument 3:11 Totalforsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig, hvor de påpekte mangler i Norges totalforsvar. Ved fremleggelsen av rapporten understreket Riksrevisjonen behovet for bedre forberedelser, mer samordning og god koordinering mellom totalforsvarsaktørene i Norge.

Samme uke som Riksrevisjonen la frem sin rapport, arrangerte Telenor cybersikkerhetsøvelsen Bukkesprang. Dette er en unik øvelse i totalforsvarssammenheng, fordi den samler om lag 160 deltakere fra privat, sivil, offentlig og militær sektor. Deltakerne arbeider sammen om å håndtere cyberangrep i sanntid, noe som ikke bare tester tekniske løsninger, men også evnen til samhandling og koordinering på tvers av virksomheter og sektorer.

Vi vet at når mange virksomheter rammes av cyberangrep samtidig, kan vi ikke lenger være konkurrenter. Da må vi samarbeide og samhandle på tvers for å løse krisen. Dette krever at vi i forkant har etablert relasjoner, prosesser og systemer for et slikt samarbeid og at vi øver sammen for å sikre at dette samarbeidet faktisk virker når vi trenger det som mest.

Dessverre mangler vi arenaer hvor vi virkelig samhandler på tvers av sektorer. Vi trenger flere, og det haster med å få dem på plass.

Fra støttespiller til medspiller

Vi ser at mange større virksomheter som utgjør en naturlig del av totalforsvaret, fortsatt ikke er fast inkludert i relevante sikkerhetsfora. Her trengs et taktskifte og endringer. Det er bra at Totalberedskapsmeldingen er så tydelig på behovet for endring og at næringslivet skal knyttes tettere til de nasjonale beredskapsstrukturene. Særlig mangler effektiv samordning for å kunne bygge motstandskraft mot hybride virkemidler.

Robust digital infrastruktur er en forutsetning for at samfunnet skal fungere, påpeker Telenor-toppene Benedicte Schilbred Fasmer (t.v.) og Birgitte Engebretsen. Foto: Arash A. Nejad

I en tid hvor det ikke lenger handler om vi blir angrepet, men når, er det avgjørende at vi er best mulig forberedt. Nå må jobben gjøres for å konkretisere hvordan næringslivet best mulig kan bidra med sin kompetanse og kapasitet for å håndtere trusler og risiko som går på tvers av sektorer. Vi trenger en helhetlig tilnærming hvor næringslivet ikke bare er en støttespiller, men en medspiller i totalforsvaret.

Må prioritere sikkerhet

Samfunnet er fullstendig avhengig av digitale tjenester. Robust digital infrastruktur er derfor en forutsetning for at samfunnet skal fungere. Dette kommer ikke av seg selv og krever betydelige investeringer.

Likevel ser vi ofte at pris veier tyngst når kommuner og andre offentlige instanser velger digitale løsninger og investeringer i digital infrastruktur, gjerne på bekostning av robuste løsninger. Det offentlige må spille en nøkkelrolle, skal vi sikre en digital infrastruktur som tåler ekstremvær så vel som cyberangrep eller annen sabotasje. Dette innebærer å investere i teknologi som er både sikker og fremtidsrettet, samt å sikre at leverandører leverer løsninger som oppfyller høye standarder for kvalitet og sikkerhet.

Offentlige virksomheter og samfunnet må også ta et større ansvar for økt beredskap og sikring av digital infrastruktur.