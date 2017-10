Analysebyrå meldte at Linux var større enn Apple, men tallene var riv ruskende gale

I helgen meldte analyseselskapet Netmarketshares at Linux hadde tatt et solid jafs av operativsystemmarkedet for PC den siste måneden. Linux skulle tilsynelatende nå ha en markedsandel på 6,91 prosent. Det var bare et problem. Tallene var riv ruskende gale.

Flere nettsteder meldte i helgen om nyheten.

Netmarketshares meldte videre at den nye Linux-dominansen utkonkurrerte andelen brukere med MacOS på 6,78 prosent.

200 millioner mennesker

Hvis tallene skulle ha vist seg å være korrekte ville det si at rundt 200 millioner mennesker hadde gått over til Linux i løpet av september.

Analyseselskapet baserer tallene sine på rundt 40.000 nettsteder som innrapportere om de besøkenes bruksmønstre.

Hverken StatCounter eller Wikimedia kunne vise til like imponerende tall.

Mandag morgen modererte Netmarketshares seg. Tallenes tale var klare.

Fasiten var vesentlig lavere

Fasiten tikket til slutt inn på en markedsandel på 4,83 prosent for operativsystemet.

Det i seg selv er imponerende nok, for i august hadde Linux en markedsandel på 3,37 prosent. Blar vi oss enda noen år tilbake i tid til september 2015 var andelen bare 1,74 prosent. Det viser at operativsystemet har hatt en forrykende utvikling de siste to årene.

Det kan kanskje tilbakeskrives til at Linux er tatt inn i varmen kommersielt, og at Microsoft har faset inn støtte for plattformen som baserer seg på åpen kildekode.

Microsoft sa «ja»

Det skal toppsjef for sky- og bedriftsmarkedet Scott Guthrie i Microsoft ha noe av æren for.

– Fokuset mitt har hele tiden vært å drive frem åpenhet, og sørge for at Microsoft blir mer innstilt på tilby programvare som baserer seg på fri kildekode, fortalte Microsoft-toppen i et intervju med digi.no (krever abonnement) i sommer.

For 20 år siden var Linux bare en liten parentes i den store sammenhengen, men i dag kjører stort sett alle tungregnemaskiner med Linux som grunnstamme.

Linux dominerer også store deler av servermarkedet, og Android kjører med Linux-kjernen i bunn av sitt operativsystem.

13 500 bidragsytere

Dermed har Linux-prosjektet på kort tid blitt et av de mest vellykkede teknologiske samarbeidene i vår levetid, skriver den britiske teknologiavisen The Register.

Siden 2005 har rundt 13 500 forskjellige utviklere bidratt til prosjektet som baserer seg på åpen kildekode.

– Vi har gjort dette i 25 år. Et av de vanligste problemer vi har er at utviklerne våre tråkker hverandre på tærne. Dermed har en stor del av jobben vært organiseringen og flyten i koden, slik at uoverensstemmelsene vedrørende prosjektet forsvinner helt, sier Torvalds til The Register.