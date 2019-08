Anders Løvøy er ny nordisk kommunikasjonssjef i Oracle

Oracle skal styrke satsningen på synlighet i det nordiske markedet, og har derfor ansatt Anders Løvøy som Nordic Communications Manager. Det skriver Oracle i en pressemelding.

Stillingen innebærer et operasjonelt kommunikasjonsansvar for hele Norden, med base fra Lysaker.

Løvøy har bakgrunn fra IT-journalistikk i Computerworld og Nettverk & Kommunikasjon, samt 20 års byrå-erfaring og arbeid med teknologikunder. Løvøy kommer fra stillingen som daglig leder i TechPR AS.

I pressemeldingen skriver selskapet at markedet for skybaserte forretningsapplikasjoner og infrastruktur vokste med 25 prosent i 2018 ifølge IDC, og at Oracle er den aktøren som vokser raskest i det segmentet.

– Oracle forbindes tradisjonelt ikke med skyen, så potensialet for å øke bevisstheten om selskapets posisjon, særlig på forretningsapplikasjoner, er stort, sier han.