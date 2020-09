Android 11 har ankommet med bobler og strengere håndtering av tillatelser

Android 11, den nyeste versjonen av Google operativsystem for enheter i en rekke formformater, ble formelt lansert i går kveld, etter en lengre periode med betautgivelser. I første omgang er den kun tilgjengelig for selskapets Pixel-enheter, samt betautgaver til utvalgte enheter fra OnePlus, Xiaomi, Oppo og Realme.

Mange andre må nok vente noen uker eller måneder før Android 11 er klar for deres enheter. I tillegg er det mange enheter som aldri vil motta denne versjonen av operativsystemet.

Enda mer kontroll over tillatelsene

De aller fleste nyhetene er kjente og omtalt av Digi.no tidligere. Dette inkluderer en Facebook Messenger-lignende boblefunksjonalitet for alle meldingsapper. Nytt er også et eget samtalefelt i varslingsområdet hvor enkeltsamtaler kan prioriteres framfor andre.

En annen nyhet er nye kontroller for medie- og smarthjemenheter som skal gi en bedre opplevelse nå som smartmobilen er i ferd med å erstatte lommeboken og nøklene til mange.

Innebygd mulighet for skjermopptak er nytt, det samme er støtte for trådløs Android Auto, mulighet til å gi apper engangstillatelse til å aksessere følsomme ressurser, samt at apper som ikke har blitt brukt på en stund, får tillatelsene sine tilbakestilt etter en periode, og må be om disse på nytt ved neste kjøring.

Det er dessuten stadig flere av komponentene i operativsystemet som kan oppdateres via Google Play, helt uavhengig av enhetsleverandøren.

Eksklusiv funksjonalitet

Google har også kommet med noe Android-funksjonalitet som i første omgang kun er tilgjengelig på selskapets Pixel-enheter. Dette inkluderer en ny måte å lokalisere venner og familiemedlemmer på, for eksempel i en storby, dersom disse deler posisjonen sin med deg. Det hele skjer i Google Maps og Street View.

En annen slik eksklusiv Pixel-funksjonalitet er at telefonen kan komme med app-anbefalinger på forskjellige tidspunkter på dagen, basert på brukerens rutiner. Dette skal gjøre det raskere for brukeren å starte den ønskede appen.

Google omtaler den nye Pixel-funksjonaliteten på denne siden.

Tidligere har Google avduket en fysisk statue for hver nye Android-versjon. Dette har tatt slutt etter at selskapet sluttet å kalle opp versjonene etter søtsaker. Men denne gangen har selskapet i stedet kommet med en AR-utgave som kan sees ved hjelp av Android-enheter. Tilgang og flere detaljer finnes på denne siden. Legg da merke til teksten på baksiden av 11-tallet og på siden av sokkelen.