Snart gjør Google det umulig å logge inn på mobiler som kjører gamle Android-versjoner

Det er en kjent sak at støtten til eldre utgaver av operativsystemer må opphøre på et tidspunkt, og nå har Google bekreftet at de for alvor skal sette ned foten når det gjelder gamle Android-versjoner. Det rapporterer blant andre Bleeping Computer.

Google har begynt å sende ut e-poster til brukere hvor det opplyses at det snart ikke lenger vil være mulig å logge inn på kontoen deres på mobiler som kjører utdaterte Android-utgaver – men vi snakker altså her om grundig utdaterte versjoner.

Sikkerhetshensyn

– Som et ledd i å bevare sikkerheten til brukerne våre, vil Google ikke lenger tillate innlogging på Android-enheter som kjører Android 2.3.7 eller lavere fra og med 27. september 2021, heter det i en offisiell oppdatering på Androids støtteforum.

Dersom man logger inn etter 27. september vil brukere bli møtt av feilmeldinger når man skriver inn brukernavn og passord hos tjenester som Gmail, YouTube og Google Maps.

De samme feilmeldingene vil dukke opp dersom man forsøker å endre passordet, lage en ny konto eller tilbakestiller til fabrikkinnstillinger i et forsøk på å logge inn på nytt, opplyser Google.

Lansert for ti år siden

Android-versjon 2.3.7 faller inn under Gingerbread-navnet og kom ut 21. september 2011, så vi snakker altså om en Android-versjon som markerer tiårsjubileet sitt rundt sluttdatoen for innloggingen.

Det er dermed et ikke direkte overraskende grep fra Google side som ikke vil ramme spesielt mange brukere. Hos nettstedet Netmarketshare er de gamle 2.x-versjonene av Android oppgitt med en markedsandel på bare rundt 0,03 prosent – og er dermed mer eller mindre ikke-eksisterende.

Den nåværende, stabile utgaven er Android 11, som ble lansert i september i fjor. Oppfølgeren Android 12 ble avduket tidligere i år og er tilgjengelig i en betaversjon nå.