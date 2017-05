Android får offisiell støtte for et tredje programmeringspråk

Google kunngjorde i går offisiell støtte for at Android-applikasjoner også kan programmeres med språket Kotlin, i tillegg til Java og C++.

Også Kotlin-koden kompileres til Java Virtual Machine-bytekode og kjøres i en JVM i Android. Det betyr også at apper skrevet i Kotlin kan kjøres på eksisterende Android-enheter, på samme måte som de Java-baserte.

JetBrains

Bak Kotlin står JetBrains, som kunngjorde prosjektet i 2011. Kotlin 1.0 kom i fjor. Det at JetBrains er en stor leverandør av utviklerverktøy, sikrer at det allerede er god verktøystøtte tilgjengelig for Kotlin-utvikling. Men Kotlin-støtte er også tilgjengelig som en inkludert plugin i Android Studio 3.0, som kan lastes ned i en tidlig testversjon.

Noe av det Google mener er en stor fordel med Kotlin, er at språket spiller veldig godt på lag med Java.

– Du kan legge til så lite eller så mye Kotlin du ønsker i din eksisterende kodebase, og blande de to språkene fritt innenfor det samme prosjektet, skriver Google. Kode kan kalles på tvers av begge språkene.

Enklere å lage apper

Men hovedårsaken til at Kotlin nå blir regnet som et offisielt programmeringsspråk for Android, er ifølge Google at det vil gjøre det enklere og triveligere å lagre Android-apper.

Det finnes allerede Android-apper skrevet helt eller delvis i Kotlin. Pinterest er nok den mest kjente.

Selv om Kotlin er inspirert av språk som Java, C#, JavaScript, Scala og Groovy, er det en del vesentlige forskjeller. Sammenlignet med Java skal Kotlin ha en mer moderne tilnærming til en del konsepter, det skal være mer kortfattet og mer typesikkert, men samtidig lett å lære seg for en som allerede kan Java.

En oversikt over noen av de viktigste forskjellene, finnes på denne siden.

Regner med økt aktivitet

I et blogginnlegg skriver JetBrains at programmeringsspråk er som språkene som mennesker snakker, jo flere som snakker det, desto bedre. Selskapet mener at gårsdagens kunngjøring sannsynligvis vil bringe flere brukere til Kotlin, noe som vil føre til betydelig vekst for fellesskapet.

– Dette betyr flere biblioteker og verktøy utviklet i og for Kotlin, mer deling av erfaringer, flere Kotlin-relaterte jobbtilbud, økt utgivelse av opplæringsmateriell, og så videre, heter det i blogginnlegget.

Kotlin er allerede utgitt under Apache 2-lisensen, men ifølge Google skal selskapet og JetBrains samarbeide om å flytte Kotlin til en non-profit-organisasjon.

