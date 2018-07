– Android-mobiler går oftere i stykker enn iPhone

Det finske selskapet Blancco, som spesialiserer seg på feildiagnostisering av mobile enheter, har nå publisert sin såkalte «State of mobile device repair & security»-rapport for første kvartal. Den gir blant annet innsikt i feilraten til ulike modeller og forskjeller mellom Android- og iPhone-mobiler.

Rapporten er basert på mobildiagnostikk-data samlet inn fra millioner av iOS- og Android-baserte mobiltelefoner som er levert inn til hundrevis av mobiloperatører- og produsenter i Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia i perioden 1. januar til 30. mars i år.

Blant funn i rapporten kommer det frem at Android-telefoner oftere går i stykker enn Apples mobiler om man ser på globale bildet. De Android-baserte mobiltelefonene hadde en feilrate på 18,9 prosent i det første kvartalet, mens de iOS-baserte mobilene hadde en feilrate på 15,2 prosent i den samme perioden.

Samsung på topp blant Android-mobiler

Om man tar for seg kun Europa er bildet litt annerledes, men begge plattformene hadde relativt høy feilrate i vår verdensdel, med tall på 37 og 44 prosent for henholdsvis Android- og iOS-mobiler.

Blant Android-mobiler troner Samsung på toppen når det gjelder feilprosent. Foto: Blancco

Av annen statistikk viser rapporten at det er iPhone 6 som er mest utsatt for feil blant Apples mobiler. iPhone 6 og 6S hadde en feilrate på henholdsvis 22 og 16 prosent, mens de to modellene med lavest feilrate var iPhone X og iPhone 8 Plus, som begge havnet på 3 prosent.

Når det gjelder Android-mobiler er det markedslederen Samsung som troner soleklart på toppen av feilstatistikken. Den sørkoreanske gigantens mobiler hadde en feilrate på hele 27,6 prosent blant Android-modeller i årets første kvartal. Xiaomi ligger på andreplass med 14,2 prosent, mens OnePlus ligger på bunnen med en feilrate på bare 2,5 prosent.

Rapporten omfatter også de spesifikke feiltypene som oftest rammer de to plattformene. På Android-plattformen er det ytelses- og kameraproblemer som er hyppigst forekommende. Henholdsvis 34 og 14 prosent av Android-mobilene opplevde disse to problemtypene i det første kvartalet.

På iOS-plattformen er det Bluetooth- og WiFi-maskinvaren som byr på flest problemer. 9 prosent av iPhone-mobiler opplevde Bluetooth-trøbbel, og 8 prosent opplevde WiFi-rusk i årets første tre måneder.

For flere detaljer kan du lese rapporten i sin helhet.

Les også: 33 prosent av nordmenn vurderer ny mobil i sommer. Dette er de mest solgte »

(Via Apple Insider)