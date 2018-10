Anonym søkemotor med stor milepæl: 30 millioner søk på én dag

Google er fremdeles kongen på haugen med god margin innen søkemotorer, men for folk som setter pris på personvern er DuckDuckGo et populært alternativ. Nå har denne nådd en diger milepæl, melder blant andre Search Engine Journal.

På mandag på antallet daglige søk på 30 602 556 hos DuckDuckGo, som man kan lese av søkemotorens egen statistikk. Også på tirsdag lå antallet på over 30 millioner.

Kraftig økning

I snitt har antallet daglige søk ligget på over 29 millioner hittil i oktober måned. Til sammenligning lå dette tallet på 18,3 millioner i oktober 2017, så økningen har dermed vært på nesten 60 prosent.

Hittil i år er det utført 6,7 milliarder søk med DuckDuckGo . Til sammenligning ble det utført 5,9 milliarder søk i løpet av hele fjoråret.

Til tross for den nye milepælen ligger DuckDuckGo imidlertid langt bak de andre søkemotorene på markedet. Ifølge statistikken hos NetMarketShare har søkemotoren en markedsandel på kun 0,23 prosent på den stasjonære plattformen og 0,10 prosent på mobil.

Den årlige veksten i antall søk hos DuckDuckGo. Foto: DuckDuckGo

Samler ikke inn noe informasjon

DuckDuckGo skiller seg ut fra andre søkemotorer ved at det er en anonym søketjeneste som verken samler inn informasjon om IP-adresse, hvor du befinner deg, nettleser, operativsystem, eller hvilke nettsider du besøker.

Det er heller ingen informasjonsfiltrering hos tjenesten. Flere detaljer om søkemotorens personvernpraksis finner du på hjemmesidene.

Tjenesten har tidligere rettet et kritisk søkelys mot markedsleder Google, etter at det kom frem at selskapet har kjøpt domenenavnet Duck.com, som leder til Googles egen søkemotor.

DuckDuckGo hevdet dette var bevisst praksis fra Googles side for å forvirre og «stjele» brukere, siden mange DuckDuckGo-brukere kun skriver inn «Duck.com» i søkefeltet. Google hevder imidlertid at de fikk domenet med på kjøpet da de kjøpte et annet selskap.

Les også: Google anker gigantisk EU-bot »