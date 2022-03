Anonymous sender live fra russiske overvåkningskameraer

Hackerkollektivet Anonymous har etter den russiske invasjonen av Ukraina vært mer aktive enn på lenge, noe som først og fremst rammer russiske interesser. Nærmest daglig kommer det informasjon om datainnbrudd eller annen form for hacking som hacktivistene har utført.

Nå har Anonymous etablert et eget nettsted som inneholder en samling med live-overføringer fra sikkerhets- eller overvåkningskameraer fra mange deler av Russland. Videostrømmene er kategorisert etter stedet de montert, og de fleste inneholder dato og klokkeslett i henhold til den lokale tidssonen. Blant annet kan man se direkte overføring fra en fortsatt velutstyrt butikk som selger mobiltelefoner, samt folk som for eksempel bestiller mat på et spisested eller som sitter på et kontor og følger med på overføringer fra overvåkningskameraer.

Opprinnelig skal nettsted også ha inkludert videostrømmer fra private hjem, men dette har fornuftig nok blitt tatt vekk igjen.

Kan ha vært åpent tilgjengelige lenge

I hvilken grad det ligger noen form for hacking av IT-utstyr bak disse videofeedene, er uklart. Det er mange som ubevisst legger overvåkningskameraene sine direkte ut på nettet, uten noe krav om innlogging eller annen sikkerhet. Med en nettadresse kan de ofte åpnes rett i nettleseren til andre.

Anonymous skriver på nettstedet at poenget med lekkasjen først og fremst er å spre informasjon til det russiske folket, blant annet ved at det er lagt inn et tekstbudskap over en del av videostrømmene. I hvilken grad vanlige russere vil få vite om lekkasjen og nettstedet, er usikkert.

Eksempel på budskap som Anonymous har inkludert i noen av videostrømmene. Skjermbilde: Digi.no

Digi.no har valgt å ikke dele nettadressen til nettstedet, da det for det meste er helt vanlige russere som blir filmet, uten at de vet at de nå kan bli observert av folk over hele verden. De som virkelig er interessert bør ikke ha noen problemer med å finne nettstedet.

Anonymous skriver at videostrømmene som nå er tilgjengelige i liten grad egner seg til rekognosering. Men gruppen jobber med å klargjøre videostrømmer fra kameraer som antas å være til mer nytte for militæret i Ukraina. Dette gjelder både i Hviterussland, Ukraina og i Russland. Trolig vil dette gjøres tilgjengelig om kort tid.