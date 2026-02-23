Ansatte og politikere i Bergen kommune rammet av omfattende datainnbrudd

Hackere har fått tilgang til Telias interne faktureringsgrunnlag for Bergen kommune, opplyser finansbyråd Eirik B. Tenfjord (H) til avisa. Man kan se hvilke telefonnumre ansatte og politikere har ringt og sendt tekstmeldinger til, og i hvilken måned.

– Vi er usikre på om man også kan se datoene for kontakten, sier Tenfjord.

Så å si alle kommunale telefoner er rammet, ifølge Tenfjord.

De har fått tilgang til en oversikt over brukernes aktivitet fra 2021 til april 2025, har kommunen fått opplyst. Men selve innholdet i meldingene og telefonsamtalene er ikke stjålet eller spredd.

Mange av kommunens rundt 10.000 telefonnumre er knyttet til tjenester, men opp mot en firedel av dem er knyttet til personer.

Tenfjord informerte gruppelederne for partiene i bystyret om saken mandag ettermiddag.

Kommunen ble informert forrige søndag om at de i begrenset omfang var omfattet av datainnbruddet hos Telia. Men fredag fikk de vite at alle kommunens abonnenter potensielt var eksponert.

Datainnbruddet hos Telia i november i fjor ble offentlig kjent tidligere i februar. Så langt er det avdekket at 17 norske kommuner er rammet. NRK har tidligere skrevet at rundt 400.000 filer er publisert på det mørke nettet.