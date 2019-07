Ansatte sykemelder seg etter langvarige problemer med IT-system

Ansatte sykemelder seg og klienter får ikke penger. Slik skal ståa være på Nav-kontorene i Oslo, etter at det har oppstått rusk i maskineriet til saksbehandlingssystemet Fasit. Problemene skal ha pågått siden slutten av mars. Det skriver Dagsavisen.

– Det er krisestemning på Nav-kontorene i Oslo, sier pasient- og brukerombudet Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus til avisen.

Ingen penger

Kristensen er bekymret for at situasjonen skal skape lenger saksbehandlingstid for Nav-klientene.

I verste fall vil enkelte ikke motta penger fordi nødhjelpssøknader ligger ubehandlet.

Problemene med Fasit sørger for at de ansatte ikke får logget seg inn, søknader registreres på feil plass, vedtak forsvinner ut av systemet, og det er problemer med å søke opp brukere som henvender seg direkte til Nav-kontorene i Oslo.

Nav kontoret på Alna i hovedstaden har blitt nødt til å ansette tre nye ressurser for å få bukt med all ekstrajobben utfordringen med IT-systemet fører med seg.

Mye overtid

I tillegg må store deler av de ansatte jobbe mye overtid.

Kommunaldirektør i byrådsavdelingen for eldre, helse og omsorg, Svein Lyngroth i Oslo kommune opplyser til Dagsavisen at kommunen jobber på spreng for å få bukt med problemet.

Ifølge ham ligger ballen hos en underleverandør som jobber iherdig med å få løsningen til å fungere som den skal.

– Dette er alvorlig og vi må bare beklage at det har gitt en stor belastning til brukere og medarbeidere.

– Vi ser at det går bedre med systemet nå. Det er restansene som er hovedproblemet, det vil si de sakene som tok lengre tid å gjennomføre på grunn av systemfeilene, og som dermed hoper seg opp sammen med de andre sakene, sier Lyngroth til Dagsavisen.