Åpner slusene: Nå kan PC-spill ta i bruk lynrask lagringsteknologi

Halvannet år etter at planene ble lagt fram, skal alt nå være klart for av dataspill for Windows kan ta i bruk DirectStorage-teknologien som Xbox Series X har støttet siden lanseringen i slutten av 2020.

Dataspill bruker ofte store mengder komprimerte data som må overføres fra lagringsenheten, pakkes ut av CPU-en, legges i systemminnet og deretter leses inn av grafikkprosessoren (GPU-en). Med DirectStorage fjernes CPU-en mer eller mindre fra kjeden, ved at dataene sendes direkte fra lagringsenheten og til GPU-en, som selv tar seg av dekomprimeringen av dataene.

Ytelsesgevinsten med en slik løsning skal være stor, blant annet fordi langt mindre datamengder må sendes gjennom I/O-systemet.

Krever moderne maskinvare

Blant forutsetningene for at dette skal fungere, er at lagringsenheten er en NVMe-basert SSD og at GPU-en støtter effektiv dekomprimering og DirectX 12.

DirectStorage er ifølge Microsoft kompatibel med Windows 10-enheter, men Windows 11 skal tilby optimaliseringer som bør kunne gi enda bedre ytelse. Dette arbeidet er likevel ikke ferdig.

– Denne utgivelsen av DirectStorage tilbyr utviklere alt de trenger for å flytte til en ny I/O-modell for spillene sine., og vi jobber med enda flere måter å avlaste arbeidet til CPU-en. GPU-dekomprimering er det neste på veikartet vårt, en egenskap som vil gi utviklere mer kontroll over ressursene og hvordan maskinvare utnyttes, skriver Microsoft i kunngjøringen.

Det at både Windows og Xbox nå støtter DirectStorage, skal gjøre det enklere å tilby spill til begge plattformer. Det kommende spillet «Forspoken» fra Luminous Production skal være blant de første for Windows som støtter DirectStorage. Det skal holdes et foredrag om hvordan dette er gjort under GDC-konferansen i nesten uke.

Relevante ressurser for utviklere er tilgjengelige på denne siden.