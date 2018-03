Appear.in har passert en million brukere

Ingrid Oline Ødegård er en av de 50 kvinnene som ODA-nettverk og Abelia har kåret til Norges fremste teknologikvinner.

appear.in startet testingen i det små, utenfor en kaffebar på Blindern. Foto: appear.in

Mindre enn fem år etter lanseringen har Appear.in passert en million brukere.

For å bruke Appear.in til en videosamtale, må du sende en lenke til noen. Det er slik videotjenesten har spredt seg, fra starten i august 2013 og til en million brukere nå i mars 2018.

– Noe av det vanskeligste med tjenesten har vært å finne ut hvem vi skal lage den for.

Spredte seg viralt

Fra starten av hadde Appear.in viral spredning blant tenåringer i Norge, og Appear.in rettet seg mot privatbrukere, men de siste årene har de vridd tjenesten mot bedrifter.

– Vi ser at det er i bedriftene vi er nødt til å være og ha inntekter for å bli bærekraftige. Visjonen vår nå er å gjøre det mulig med et mer fleksibelt og produktivt arbeidsliv, hvor man kan samarbeide effektivt uavhengig av lokasjon, sier Ødegaard.

Ideen kom fra eget behov

De startet for å dekke sitt eget behov som bedrift med folk spredt på flere lokasjoner, mens de jobbet i Telenor Digital for å utvikle nye internettbaserte kommunikasjonstjenester.

I fjor lanserte de en betalversjon som gir brukeren noen fordeler, som at det er mulig å snakke med opp til tolv personer, mot fire i gratisløsningen.

– Vi tjener ikke penger på de som ikke betaler. Men gratisversjonen er markedsføringen vår. Så lenge vi konverterer en liten prosent av alle gratisbrukerne, er det nok.

Person-til-person-teknologi

Gratisversjonen er bygget på såkalt peer to peer-teknologi. Det gjør at data sendes fra PC til PC og ikke innom en server hos appear.in. Det gjør at gratisbrukerne koster dem veldig lite.

– Målet er at brukerne skal kunne prøve ut gratisversjonen, komme i gang og se om den passer deres behov, for så gå over til betalversjonen, sier Ødegaard.

Appear.in Den norske videokonferansetjenesten ble lansert i 2013, og var inntil høsten 2017 en del av Telenor Digital. Tjenesten er nå spunnet ut i selskapet Video Communication Services AS og ble i desember 2017 kjøpt opp av det Måløy-baserte videokonferansefirmaet Videonor AS. Konseptet er at du lager et virtuelt rom i nettleseren som er appear.in/ - navnet på rommet. For å invitere noen til møtet, deler du linken. Gründerne Svein Willassen og Ingrid Oline Ødegaard hadde ideen om å lage en tjeneste som kunne opprettes i (nesten) hvilken som helst nettleser, uten behov for installasjon av plugins eller annen programvare. Willassen har nå forlatt appear.in for å starte et annet selskap.

Noen store brukergrupper av appear.in kommer trolig ikke til å konvertere, som lærere og ansatte i frivillige organisasjoner. Det er også helt greit, mener Ødegaard.

– Det er jo også viktig for oss å få merkenavnet ut, og det som er spennende med tjenesten er at det er innebygget viralt. Du er jo nødt til å dele tjenesten med andre for få en samtale.

Store i USA

USA er det største markedet, både blant gratisbrukere og betalende kunder. Japan, Brasil, Storbritannia, Frankrike og Tyskland er også storbukere, og India er også på lista.

Og det har skjedd nesten uten hjelp av markedsføring, for det har de rett og slett ikke hatt penger til.

– Vi har jobbet med sosiale medier og blogg. Det er veldig mye kjærlighet fra brukerne våre på Twitter, og det retweeter vi. Nå har vi også begynt å samle suksesshisotrier på bloggen, sier Ødegaard.

Tester på brukerne

Det første året sto de utenfor en kaffebar på Blindern med en plakat der det sto at de spanderte kaffe på de som testet appear.in.

Slik kan en videochat se ut.

Nå foregår det på en litt annen måte. De har testgrupper av dedikerte brukere som har lyst til å være med på utviklingen av appear.in. Akkurat nå tester de en funksjonalitet som gjør det mulig å gjøre opptak av videomøtene. Den har testbrukerne brukt i et par uker og gitt tilbakemeldinger på.

– En av de beste beslutningene vi har tatt, var å ansette en «user researcher», sier Ødegaard.

De har ansatt en person som jobber på fulltid med kvalitativ forskning for å forstå brukernes behov og vaner, og integrere det i produktutviklingsprosessen.

– Det er jo en risikominimering. Da bruker vi ikke tid på å utvikle noe brukerne ikke vil ha.