Appen Smittestopp får grønt lys fra FHI

Folkehelseinstituttet mener appen vil være forsvarlig i bruk når den lanseres.

Utviklerselskapet Simula og Folkehelseinstituttet kunngjorde tirsdag at flere av tiltakene som ble anbefalt i rapporten fra ekspertgruppen, nå er innført.

– FHI mener at gjennom de gjennomførte eller planlagte oppdateringene av koden, sammen med andre tiltak som er gjennomført for å ta ned risiko, gjør det forsvarlig å lansere appen Smittestopp når tiden er inne for dette, sier fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen.

Det arbeides med å gjøre alt klart for lansering, og appen skal lanseres om ikke altfor lenge. Simula har tatt hensyn til tekniske innspill og sier de fleste og viktigste svakhetene som ble påpekt, er endret i versjonen som skal rulles ut.