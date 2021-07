Apple-ansatte kjemper for å beholde hjemmekontor

I USA var det teknologiselskaper som Apple som var først ute med å omfavne hjemmekontor for sine ansatte da pandemien startet. Twitter annonserte blant annet i mai 2020 at deres ansatte kunne «ha hjemmekontor for alltid».

Men ifølge Recode, ønsker nå Apple å få sine ansatte inn på kontoret igjen – og det har skapt furore.

Vil ha de ansatte på kontoret minst tre ganger i uken

I starten av juni skal applesjef Tim Cook ha sendt ut en e-post til sine ansatte. Der skal han ha informert om at alle ansatte skal jobbe fra kontoret minst tre ganger i uken. I tillegg skal de ansatte få lov til å jobbe hjemmefra to uker i året.

Disse tiltakene skulle i utgangspunktet tre i kraft fra og med september. Bloomberg skriver denne uka at spredningen av deltavarianten av covid-19-viruset gjør at planen er forskjøvet til oktober.

I e-posten skriver Cook, ifølge the Verge, at videokonferanser ikke kan erstatte de fysiske møtene. Han skriver at han savner kreativiteten, energien og følelsen av fellesskap som oppstår når de ansatte samles på kontoret.

Redd for at ansatte vil forlate Apple

Kravet om å være på kontoret tre ganger i uken har ikke falt i god jord hos en gruppe appleansatte. I et brev skriver de at de ikke ønsker å bli tvunget tilbake til kontoret. De vil at de ansatte skal ha muligheten til å jobbe fulltid hjemmefra. Brevet ble postet i en av Apples Slack-kanal som har over 6000 medlemmer.

Videre skriver de at de er bekymret for at en slik «one size fits all»-løsning vil gjøre at ansatte forlater Apple. De refererer til en uformell undersøkelse, der 68 prosent av respondentene, altså 1100 ansatte, svarte at mangel på fleksibel arbeidsplass ville gjøre at de sa opp jobben.

Hele brevet kan du lese her.