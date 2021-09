Apple-ansatte har samlet hundrevis av historier om giftig arbeidsmiljø

En av mange saker de store teknologiselskapene har måttet svare for, er kritikkverdige arbeidsforhold. Apple er intet unntak. Nå har ansatte hos Iphone-giganten startet en bevegelse som indikerer at selskapet har en lang vei å gå når det gjelder arbeidsmiljø.

Som nettstedet Engadget nylig rapporterte, har ansatte hos Apple tatt initiativ til en aksjon kalt #AppleToo, i den hensikt å rette et offentlig søkelys mot arbeidsforholdene i selskapet.

500 personlige historier

Som et ledd i aksjonen har man begynt å samle personlige historier fra medarbeidere som har noe på hjertet. Antallet historier har nå kommet opp i hele 500, meldte gruppen nylig på Twitter.

I Twitter-meldingen heter det at respondentene har rapportert om både rasisme, sexisme, diskriminering, gjengjeldelse, mobbing, seksuell trakassering og andre typer trakassering. Det hevdes også at personalavdelingen (HR) ignorerer klagene.

Flere av rapportene fra de ansatte er publisert på nettstedet Medium.

Gruppen har også startet en egen nettside, appletoo.us, i et forsøk på skape oppmerksomhet rundt saken sin.

– I altfor lang tid har Apple unnsluppet offentlig granskning. Sannheten er at for mange Apple-ansatte – en virkelighet som disproporsjonalt oppleves av fargede, urfolk og andre kollegaer som hører til historisk marginaliserte grupper – skaper hemmelighetskulturen en ugjennomsiktig, skremmende festning, heter det i teksten på nettsiden.

Det hevdes at alle forsøk på å ta opp saken internt hos selskapet, inkludert ledelsen, ikke har ført til endringer.

Også ledere

Blant de Apple-ansatte som retter skarp kritikk mot selskapet, er det også personer i lederposisjoner. Ashley Gjøvik, som jobber som Senior Engineering Program Manager i Apple, sier hun ble permittert fra selskapet etter at hun begynte å uttrykke bekymring for tryggheten på arbeidsplassen. The Verge meldte også om saken.

Gjøvik har samlet en stor mengde informasjon om rollen sin som «varsler», deriblant Twitter-meldinger og e-poster, på sin egen hjemmeside. Hun skriver spøkefullt i Twitter-profilen sin at hun «ikke har fått sparken ennå».

Apple har foreløpig ikke gitt noen omfattende respons i saken, men kom med en kort uttalelse etter at #AppleToo-initiativet først ble kjent.

– Vi er og har alltid vært dypt engasjert i å skape og bevare en positiv og inkluderende arbeidsplass. Vi tar alle bekymringer alvorlig, og vi etterforsker grundig hver gang en bekymring ytres, og av respekt for personvernet til involverte individer diskuterer vi ikke spesifikke saker knyttet til ansatte, heter det i Apples uttalelse.

Apple er langt fra alene om å møte hard kritikk fra sine ansatte angående arbeidsforhold. Som Digi.no meldte tidligere i år, har Google-ansatte startet en egen fagforening, blant annet i den hensikt å sette fokus på diskriminering og trakassering.