Apple ble først dømt til å betale 1,9 milliarder i oppreisning, nå har beløpet blitt mye, mye større

I februar 2014 ble Apple saksøkt for patentkrenkelse av University of Wisconsin-Madison. Nå er andre runde i det amerikanske rettsvesenet klart, og Apple er igjen funnet skyldige i å ha krenket det rundt 20 år gamle 5,781,752-patentet.

Selskapet må belage seg på å punge ut rundt fire milliarder norske kroner - eller 506 millioner dollar - i oppreisning for tap de har påført universitetet.

Anker nok en gang

Apple har nok en gang anket rettskjennelsen.

Det amerikanske universitetet har hele tiden hevdet at Apples systembrikke, A7 og A8, krenker patentet som tar for seg en «tabellbasert dataspekulasjonskrets for parallellprosesserende datamaskiner».

Denne prosessen beskrives i detalj lenger ned i artikkelen.

Systembrikkene og deres arkitektur brukes i Iphone, Ipad mini, Ipad air, Iphone 5s, 6 og 6 plus.

Apple: Vi har egen patent

Beløpet har nesten doblet seg etter forrige behandling i rettsvesenet. Da ble Apple beordret til å stoppe å benytte seg av systembrikkesettet i sin maskinvare. Samtidig ble de beordret til å betale University of Wisconsin-Madison 1,9 milliarder kroner - eller 236 millioner dollar.

Apple har på sin side hele tiden hevdet at selskapet har hatt en egen patent på brikkesettet. Derfor har også selskapet fortsatt å benytte seg av det kommersielt.

Den var avgjørelsen var ikke den amerikanske dommeren William Conley særlig fornøyd med, og tilkjente det amerikanske toppuniversitetet nær en dobling i oppreisningsbeløpet tidligere denne uka.

Dette universitetet patent på

Så. Hva er egentlig en «tabellbasert dataspekulasjonskrets for parallellprosesserende datamaskiner.»? Da digi.no omtalte søksmålet for første gang i 2014, beskrev vi detaljene slik:

De fleste prosessorer har en såkalt pipeline med flere trinn for å utføre mange typer instruksjoner. Hvert trinn bruker én eller flere klokkesykluser før de behandlede dataene sendes videre til neste trinn.

Til slutt kommer de ferdigbehandlede dataene ut av pipelinen og kan lagres eller tas i bruk direkte av andre instruksjoner.

«out-of-order»

Dersom den neste instruksjonen i køen avhenger av resultatet til den forrige, må behandlingen av denne neste instruksjonen i utgangspunktet vente til den forrige er ferdig.

Dersom det ikke finnes andre instruksjoner i køen som kan forsere køen og kjøres utenom rekkefølge («out-of-order»), vil til slutt hele pipelinen være arbeidsledig inntil resultatet av den første instruksjonen er klart og tilgjengelig for de neste instruksjonene.

Derfor har mange prosessorer teknologi som forsøker å forutse hva som blir resultatet av instruksjoner, slik at prosessoren tidligere kan starte behandlingen av instruksjonene som venter på dette resultatet. Dersom forutsigelsen er feil, må disse instruksjonene behandles på nytt. Men ofte er forutsigelsen riktig, og da har man fått en gevinst i redusert ventetid.

Flere måter å gjøre det på

Det finnes flere måter å gjøre dette på, og det nevnte patentet beskriver en slik metode.

I søksmålet skriver University of Wisconsin-Madison at A7- og A8-brikkene tar i bruk metoden som er beskrevet i patentet. Det hevdes at arbeidet som førte fram til metoden er anerkjent som en stor milepæl innen mikroprosessordesign, og at flere av forfatterne av patentet har fått priser og verv på grunn av blant annet dette arbeidet.

Dette brukes i søksmålet som argument for at metoden er godt kjent, og at Apple vanskelig kan ha unngått å vite om patentet.

Det amerikanske universitetet mener dermed at Apple har krenket patentet med hensikt for å oppnå betydelig økt effektivitet og ytelse. Stiftelsen krever derfor at Apples påståtte uautoriserte bruk av patentet stoppes, både midlertidig og endelig, samt erstatning for denne bruken.