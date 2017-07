Apple bygger nok et gigantisk datasenter i Danmark

Apple bygger nok et datasenter i Danmark. Det nye senteret blir det andre i rekken for den amerikanske IT-giganten i Danmark. Det nye skyssenteret bygges i tettstedet Rødekro, nesten helt sør i landet og vil koste rundt 6 milliarder danske kroner.

Ifølge det danske utenriksdepartementet skal det nye datasenteret kjøre på 100 prosent fornybar energi. I praksis er det snakk om vindkraft.

– Vi er glade for å kunne utvide vår datasenterdrift i Danmark, samtidig som vi tar investerer i grønn energi. Det planlagte senteret vil kjøre på fornybar energi fra første stund, takket være flere energiprosjekter som vi er involvert i, sier nordisk sjef Erik Stannow i Apple.

Gode reserveforbindelser

Årsaken til at datasenteret plasseres i Rødekro skyldes at den lille landsbyen har gode strømforbindelser til både Norge og Tyskland.

Den første fasen av datasenterutbyggingen skal stå ferdig allerede i 2019, og rundt 300 personer kommer til å jobbe med oppføringen av senteret.

Ifølge DR vil det nye datasenteret skapet rundt 50 permanente arbeidsplasser når det står klart.

332 000 kvadratmeter

Apple er allerede i gang med å bygge et datasenter i Foulum rett utenfor den danske byen Viborg. Det er ventet at det nye anlegget i Rødekro vil være på størrelse med det som ligger i Viborg.

Det senteret blir på rundt 332 000 kvadratmeter, og er forventet å komme i drift i 2017.

– Det er fantastisk at Apple nok en gang velger Danmark for sine investeringer. Dette betyr at vi får flere jobber og vekst sør i landet. Regjeringen kommer til å fortsette arbeidet med å tiltrekke seg utenlandske investeringer.

Skaper arbeidsplasser

– Vi tror det er veien å gå for å skape flere arbeidsplasser og mer eksport. I tillegg ser vi at det bidrar til å gjøre oss til en konkurransedyktig nasjon i et stadig mer internasjonalt marked, sier Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen i en pressemelding.

De to datasentrene som oppføres i Danmark kommer til å serve Apples kunder i Norden med strømmetjenestene Itunes, App Store, Imessage, Siri og karttjenester.

Samtidig som danskene kan juble nok en gang, blir det bare med drømmen her i Norge.

Liten politisk vilje i Norge

Driftsdirektør Torbjørn G. Krøvel i Broadnet forklarte til digi.no tidligere i år at det finnes flere gode initiativer for å få de store aktørene inn i vårt langstrakte land.

– Men for å komme i mål må vi ha flere gode krefter som kan samarbeide. Det må være en reell politisk vilje for å komme helt i mål, argumenterte han til digi.no i januar.

Ifølge driftsdirektøren ansatte den danske kommunen Viborg en egen lobbyist da de fikk Apple til å investere 1,7 milliarder euro i Midtjylland-regionen i 2015.

Krøvel tror det var helt vesentlig at den danske kommunen tok eierskap til datasenter-saken i flere år for å legge til rette for at det internasjonale storkonsernet skulle slå seg ned i Viborg.

3,8 terrawattimer

– Vi har god nok infrastruktur i Norge og vi er på vei i riktig retning, men vi har ennå ikke klart å lande noe. Den politiske viljen er kanskje der, men man må være mer proaktive, konstaterer Broadnet-direktøren.

Det er ventet at de danske datasentrene vil trekke rundt 3,8 terrawattimer med grønn energi i året. Det tilsvarer omtrent ti prosent av det danske folks elforbruk.

Ifølge DR vil datasenteret i Viborg sluke strøm tilsvarende forbruket til 330 000 danske husstander.

For å levere hva de lover, trapper danskene opp fokuset på ren energi.

– Vi har forpliktet oss til å bygge ut enda flere grønne anlegg, sier professor i det danske klimarådet, Peter Birch Sørensen til DR.