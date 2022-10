Apple får redusert milliardbot i Frankrike

Boten blir dermed satt ned fra 1,1 milliarder euro til 370 millioner euro, opplyser ikke navngitte kilder til nyhetsbyrå AFP torsdag.

Den amerikanske teknologigiganten ble bøtelagt for brudd på konkurransereglene. Franske myndigheter mente at selskapet hadde misbrukt sin markedsmakt overfor andre forhandlere og hindret dem i å konkurrere på pris.

Den opprinnelige boten tilsvarte bortimot 12 milliarder kroner.

Franske konkurransemyndigheter sier til AFP at de gjennomgår avgjørelsen, og at de vurderer å anke, mens Apple sier at de vil forsøke å få opphevet hele boten.

– Vi mener at avgjørelsen burde vært helt opphevet, og vi planlegger å anke til fransk høyesterett, heter det i en skriftlig uttalelse fra Apple til AFP.