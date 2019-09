Apple har gitt sine egne apper kraftig prioritet i App Store – nå endrer selskapet algoritmen sin

Det er nok ingen sjokknyhet at de store IT-aktørene har en tendens til å prioritere sine egne produkter via sine egne tjenester. Apple, med sin App Store-butikk, er intet unntak, men nå har det skjedd store endringer i det henseende.

Avisen New York Times rapporterer at Apple nå har endret algoritmene sine på en slik måte at langt færre av selskapets egne applikasjoner havner på topp når man gjør et søk i App Store.

Nedprioriterer tilsynelatende andre aktører

New York Times gjennomførte en analyse som viste at Apples apper har havnet øverst for minst 700 søkefraser i butikken inntil nylig. Analysen er basert på seks år med innsamling av søkedata og utført i samarbeid med analysebyrået Sensor Tower.

I noen tilfeller viste det seg at søk i App Store plasserte så mye som 14 Apple-produserte applikasjoner øverst, før man kunne begynne å se apper tilbudt av rivaliserende aktører, ifølge analysen.

Et par høytstående Apple-representanter innrømmet overfor New York Times at toppresultatene for mange av de vanligste søkene hovedsaklig bød på selskapets egne apper, selv i tilfeller hvor Apple-appene var mindre relevante for de spesifikke søkene.

Ifølge Apple-representantene begynte selskapet først med å endre algoritmen for å unngå at søkeresultatene var fylt med Apple-produkter kun for visse søkefraser, men i juli i år ble algoritmen endret for alle typer søk.

Apple sier appene deres er mer populære

Selskapet sier til sitt forsvar at de ikke manuelt har endret søkeresultater til egen fordel, men snarere at Apple-apper generelt rangerer høyere enn konkurrentenes på grunn av deres popularitet og fordi de generiske navnene på appene ofte ligner på generelle søkeuttrykk.

I tillegg bedyrer Apple at søkemotoren i App Store har en funksjon som noen ganger grupperer sammen apper av samme produsent når man gjør søk. Det er blant annet denne funksjonen som skal ha blitt endret i juli slik at det ikke lenger ser ut som om deres egne apper får spesialbehandling.

Sjefen for et konsulentselskap som hjelper app-utviklere med å oppnå høyere rangering i app-butikker uttalte overfor New York Times at det er tvilsomt at visse Apple-apper organisk havner høyere enn konkurrenter som både har bedre anmeldelser og flere nedlastinger.

Konsulenten pekte på at algoritmer er automatiske systemer, men at det likevel er en mennesker som bestemmer hva algoritmene måler, og disse beslutningene kan være subjektive.

Som New York peker på kan det være Apples endringer av algoritmen har sammenheng med at selskapet nå er under etterforskning av amerikanske konkurransemyndigheter.

Les også: Google oppdaget alvorlige hull som ga hackere tilgang til iPhone – nå beskyldes de for å skape unødig frykt »