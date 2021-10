Apple har lansert en pusseklut til 229 kroner

Apple introduserte i går nye modeller av Macbook Pro med raskere prosessor, økt batterikapasitet og en skjerm med busslomme.

Ryktene i forkant viste seg å stemme godt. Helt ned til gjeninnføring av magnetkobling på strømkontakten og flere tilkoblingsporter.

Fem år har gått siden Apple fjernet mange av egenskapene proffbrukere tok for gitt, herunder innebygd HDMI-port, SD-kortleser og USB-porter. Den slags luksus krevde at man gikk til innkjøp av en adapter.

Men nå har Apple endelig lyttet, skriver Sean Hollister, nyhetsredaktør i The Verge i en kommentarartikkel og røper at han igjen kan vurdere en slik maskin.

Eksklusiv pusseklut

Litt i skyggen av gårsdagens nyheter, som inkluderte oppgraderte bærbare, tredje generasjons ørepropper og smarthøyttaler i nye høstfarger, så ble det også introdusert noe helt nytt.

Apple lanserte en egen pusseklut, som kan bli din for den nette sum av 229 kroner. Den følger ikke med i esken på selskapets produkter. Dette er tilbehør du må kjøpe i tillegg.

«Pussekluten er laget i et mykt stoff som ikke lager riper, og rengjør alle Apple-skjermer – inkludert glass med nano­tekstur – sikkert og effektivt», heter det i omtalen.

Hva slags materiale er ikke nærmere angitt, men i nettbutikken er det for sikkerhets skyld lagt ved en temmelig lang liste over kompatible produkter.

Clas Ohlson selger for øvrig en mikrofiberklut for skjermrengjøring som for tiden koster fire kroner og 90 øre. I motsetning til Apple-kluten så er den også formelt sett kompatibel med for eksempel brillene dine.