Apple kaller nye Macbook Pro for verdens kraftigste proffbærbare

Mandag kveld norsk tid avholdt Apple et nytt lanseringsarrangement. Der dro teknologigiganten sløret av sine splitter nye Macbook Pro-modeller. De byr på både store og små nyheter.

Den aller mest nevneverdige nyheten er at de nye Macbook-modellene, som kommer i 14- og 16-tommers versjoner, er utstyrt med de helt nye og vesentlig kraftigere utgavene av Apples M1-brikker.

Nye M1-brikker med masse kraft

De nye brikkene er døpt M1 Pro og M1 Max, hvorav sistnevnte er den mest potente. M1 Max er ifølge Apples eget markedsføringsspråk «verdens kraftigste» systembrikke for proffbærbare – en påstand som underbygges av ganske imponerende spesifikasjoner.

M1 Max kommer med 10 CPU-kjerner, grafikkprosessor på opptil 32 kjerner, opptil 64 GB minne og en minnebåndbredde på 400 GB/s. Grafikkytelsen er ifølge Apple hele fire ganger høyere enn på forrige generasjons M1-brikke, som skal gi en meget merkbar ytelse ved tunge grafikkoppgaver.

Den litt mindre muskuløse M1 Pro-brikken kan også leveres med 10-kjerners CPU, men kommer også i en litt rimeligere versjon med åtte kjerner. Den skilter ellers med opptil 16-kjerners grafikkprosessor, minnebåndbredde på 200 GB/s og opptil 32 GB minne.

Til sammen skal brikken levere 70 prosent høyere CPU-ytelse og opptil dobbelt så høy grafikkytelse som den «vanlige» M1-brikken. Denne er heller ingen sinke, med andre ord.

Apple bringer tilbake sin egen Magsafe-løsning til nye Macbook Pro, forhåpentligvis til glede for nye og gamle brukere. Foto: Apple

Magsafe er tilbake

Av andre nevneverdige nyheter er at Apples proprietære, magnetiske Magsafe-løsning nå omsider returnerer til Macbook Pro etter å ha blitt fjernet fra de foregående generasjonene. De nye Macbook Pro-modellene kommer med Magsafe 3, som både oppdaterer designet og øker ladekapasiteten.

Faktisk kan Apple opplyse at hurtiglading for første gang er på plass på Macbook Pro, noe som skal gjøre det mulig å lade opp til 50 prosent på 30 minutter. Av andre tilkoblingsmuligheter leveres begge modellene med tre Thunderbolt 4-porter, en port for SDXC-kort og HDMI-port.

Skjermen har også fått seg en kraftig overhaling. De nye Macbook Pro-utgavene har skjermer av typen Liquid Retina XDR, som er den samme mini-LED-teknologien man finner i Ipad Pro. Denne kan levere en lysstyrke på helt opptil 1600 nits, som skulle gjøre skjermen godt synlig selv i direkte sollys. I tillegg er skjermrammene enda spinklere denne gangen.

Ellers er batteritid selvsagt en viktig faktor når man snakker om bærbare PC-er, og også på dette feltet har Apple foretatt en aldri så liten oppjustering.

Opptil 21 timer med videoavspilling

14-tommeren skal nå holde til 17 timer med videoavspilling, som er hele syv timer mer enn på forrige generasjon Macbook Pro. 16-tommeren skal imidlertid gi deg opptil 21 timer med videoavspilling på én oppladning, solide 10 timer mer enn på den forrige utgaven. Som alltid er det flere faktorer som påvirker reell batteritid, men forbedringen er nok uansett betydelig.

De nye Macbook Pro-modellene er tilgjengelige fra den 26. oktober, og kan bestilles allerede nå. 14-tommeren har en norsk startpris på 23 490 kroner, mens 16-tommeren ligger på 29 490 kroner. Disse prisene gjelder for M1 Pro-versjonene, og om man velger 16-tommeren med den heftige M1 Max-brikken og 1 TB SSD kommer prisen helt opp i 41 990 kroner.

Alle de tekniske spesifikasjonene finner du på produktsiden.