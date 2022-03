Som regel er ryktebørsen full av ideer om hva Apple skal lansere. Noen treffer innertier og andre treffer ikke skiva. Det er en helt genial måte å hausse opp interessen som mange andre også hermer etter.

Peek Performance

Under kveldens arrangement, som gikk under navnet Peek Performance, hadde de fleste ryktene varslet om en ny, billig iPhone. Det var ikke nok til å rettferdiggjøre navnet som kanskje kan oversettes til sniktitt og ytelse. Det viste til en ny superkraftig skrivebords-Mac og en ny skjerm.

Men når Apple først inviterer må man gjennom litt reklame. For Apple TV Plus, som Tim Cook sier han har konsumert mye av under pandemien, var ikke det vi ventet på. Spesielt ikke nyheten om at de nå vil sende Friday Night Baseball.

Billig iPhone

Ny og billig: Den kommer sikkert til å selge i store volumer, men nye iPhone SE er neppe særlig billig og moderne sammenliknet med konkurrentene. Men i forhold til andre Applemodeller er den rimelig. Og så har den høy ytelse og 5G. Foto: Apple

Den nyheten Apple venter å selge aller mest av er en oppgradert iPhone SE. Kanskje med tillegg av to nye farger på iPhone. To grønnsjatteringer er jo greit nok, men ikke grensesprengende.

Det kan man jo heller ikke si om nye SE, men tredje i rekken kan appellere til kunder som ikke var villige til å bla opp det de fire dyreste koster. Det er riktignok mest fortjeneste i dem, men det virkelig store markedet i antall ligger i billige telefoner. Her er det Android som ruler. Om den er så billig er kanskje en annen sak. 64 GB versjonen koster 5 290 kroner. Vi l du ha 256 GB koster det 2 000 kroner ekstra. Du får en veldig godt utrustet Android for det beløpet.

Den nye iPhone SE har arvet mye av modellen som kom i 2020. Den har bare et 12 MP kamera bak og den har ikke skjerm som fyller hele fronten foran. I stedet får du den samme 4,7 tommers skjerm som før. Her er det den gamle frontmonterte fingerleseren som gjelder. Til gjengjeld har den fått en ny A15 prosessor, som gjør den like rask som de dyreste modellene, og 5G. Apple lover riktignok både bedre batterilevetid, men det skyldes nok prosessoren, og bedre ytelse fra 12 MP kameraet. Det sies ikke noe om sensoren er ny, men programvaren er det.

Telefonen, sier Apple, skal ha det mest solide glasset foran og bak enn noen telefon med unntak av iPhone 13, som har det samme glasset. Spørs om Samsung er enig i det.

iPad Air

Mye kjappere: iPad Air får en overraskende ytelsesforbedring Foto: Apple

Det kommer også en ny iPad Air 5. I flere ulike farger. Den vil overraskende nok få en M1 brikke som de påkostede Pro-modellene. Det vil si en brikke som er 50 prosent raskene enn A15-brikken som var ventet i den nye iPad-en. Og den er 60 prosent raskere enn M14 som satt i den forrige utgaven. Skikkelig ytelseshopp her altså. Det kommer også utgaver med 5G.

Dette er en maskin med seriøs ytelse som vil få spill og mer proffe apper til å fly. En lysstyrke på 500 nits er også et pluss. Her finner vi også et nytt 12 MP frontkamera med støtte for Center Stage. Og en USB-C-port med dobbelt så høy overføringshastighet. Alt i resirkulert aluminium selvfølgelig.

Det kommer selvfølgelig deksel med tastatur og en ny utgave av iPadOS vil også få en skikkelig oppdatering.

Det at Air har blitt så kraftige er nok en god indikasjon på at Promodellene vil få et løft i ytelse senere i år.

Studioutrustning: Med kombinasjonen av den nye Skjermen og bord-Macen burde ethvert grafisk studio være godt fornøyd. Men billig blir det ikke . Foto: Apple

Mac Studio

Apple ligger ikke på latsiden for å holde Apple Silicon foran i løypa. Nå avslører de at M1 Max-prosessoren har hatt en skjult egenskap. Den kan kobles sammen med en likesinnet. Det resulterer i en ny M1 Ultra-brikke som skal heve lista på Apple Silicon noen hakk. Det er dårlig nytt for PC-gjengen. M1 Ultra har den nye veldig effektive interconnecten som lar de to prosessorene samarbeide til én stor prosessor med utrolige 114 milliarder transistorer. Selvfølgelig med en enorm båndbredde på minnekanalen. For programvaren ser Ultraprosessoren ut som én stor. Ikke som to som er koblet sammen.

Råskinn: Dataene til M1 Ultra-prosessoren er noe videtri har dett før. Foto: Apple

Ultraprosessoren som har 20 CPU kjerner og 64 GPU kjerner og 32 NPUer bør gjøre veldig bred vei i vellinga. Samtidig skal den enorme økningen i ytelse være veldig energieffektiv. Apple minner om miljøfaktoren her. Den vil sammenliknet med en høytytende PC bruke opptil 1000 kWh per år mindre. Det høres veldig mye ut.

Mac Studio: Mye av interiøret i den relativt høye bordmaskinen er til viftene. De skal ikke være plagsomme, sier Apple. Foto: Apple

Så hvor skal Apple bruke all ytelse? I Studioet mener de. Derfor lanserer de Mac Studio som er en liten, men superkraftig datamaskin på skrivebordet. Dette er en liten boks, omtrent som en veldig høy Mac Mini, men som med all tydelighet passer godt inn i arrangementets løfte om performance. Her finner vi fra en M1Max brikke til den nye M1 Ultra-brikken

Mac Studio er full av porter og har til og med en SD-kortport. Via fire Thunderboltporter og en HDMI kan du koble til fire skjermer og en TV.

Den raskeste Ultrautgaven er 60 prosent raskere enn en 28 kjerners Intel Xenonprosessor ifølge Apple. Her kan du ha 128 GB minne og ha 8 TB SSD. Det betyr at den kan håndtere 18 strømmer med 8k video samtidig!

Prisene for de ulike variantene, og de er det nok mange av, er ikke klare, men den billigste kommer på 24 490 kroner.

Studio Display

Elegant: Ingen kan designe elegante skjermer som Apple. Foto: Apple

Og så kom det en ny 27 tommer skjerm. En riktig vakker sak, med seks høyttalere innebygget, tre mikrofoner og et 12 MP kamera. Den var ikke, som ryktene hadde fastslått, basert på et 7K-display, men var helt greie, for en 27 tommer, et med 5K. Det kan jo være at ryktet refererer til en fremtidig 32 tommer. Skjermen har en innebygget A13-prosessor som avlaster maskinen du kobler den til.