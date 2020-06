Apple kjøper opp mobil flåtestyring – sikter mot bedriftsmarkedet

Gründerne i tech-oppstarten Fleetsmith fra San Francisco delte i går selv nyheten at selskapet er kjøpt av Apple.

Fleetsmith er en ung utfordrer i markedet for MDM-løsninger, mobile device management, eller flåtestyring av mobile enheter på norsk.

Salgssummen er ikke delt offentlig, men selskapet har tidligere hentet inn drøyt 40 millioner dollar i venturekapital, viser en oversikt hos Crunchbase.

Flåtestyring er en dyd av nødvendighet for virksomheter som har utstyrt mange ansatte med mobiltelefoner og nettbrett. Det åpner for at en IT-avdeling kan rulle ut feilfiks og oppdatert programvare, men også konfigurasjoner, brukerrettigheter, samt sikring og nedlåsing, for eksempel ved tap av utstyr.

Fleetsmith har siden 2016 utviklet en løsning for administrasjon og håndtering av Mac, Iphone, Ipad og Apple TV. Produktet markedsføres med en visjon om at «det bare virker», som snytt ut av læreboka til Apple.

Teknisk sett benytter de seg av Apples såkalte «Device Enrolment Program», som lar en IT-avdeling eller administrator håndtere enhetene, automatisk og straks en ansatt tar utstyret ut av boksen og starter det for første gang, ifølge Techcrunch.