Apple kjøper populær app for gjenkjenning av musikk

Apple har bekreftet ryktene om at selskapet har kjøpt britiske Shazam, selskapet som står bak appen og tjenesten med samme navn. Dette skriver blant annet Techcrunch.

Det er først og fremst automatisk gjenkjenning av musikk Shazam kan gjøre, men appen tilbyr også bildegjenkjenning og gjenkjenning av tv-programmer og reklamefilmer.

Opprinnelig en oppringt tjeneste

Musikkgjenkjenningstjenesten ble etablert allerede i 2002. Dette var før smartmobilappenes tid, så for å bruke tjenesten måtte man ringe et spesielt telefonnummer og holde telefonen opp mot lydkilden. I retur fikk brukerne en SMS med navnet på artisten og låten. Det var først i 2008 at Shazam ble tilgjengelig som en mobilapp.

I dag har Shazam-appen blitt lastet ned flere hundre millioner ganger til både iOS og Android. Den er integrert med ulike tjenester som selger musikk, slik at brukerne enkelt kan få tilgang til musikken de har hørt. Selskapet bak tilbyr også lister over hvilke musikkspor som brukerne hyppigst ønsker å identifisere.

Flere beilere

Det er ikke mange detaljer som har kommet ut om oppkjøpet, men ifølge de anonyme kildene til Techcrunch skal kjøpesummen være i området 400 millioner dollar. Forhandlingene skal ha pågått i rundt fem måneder. Shazam skal også ha vært i samtaler med blant annet Snap og Spotify.

– Vi er begeistret over at Shazam og selskapets talentfulle tema skal slutte seg til Apple, heter det i en uttalelse fra Apple som Techcrunch har gjengitt.

– Siden lanseringen av App Store har Shazam konsekvent vært rangert som en av de mest populære appene for iOS. I dag brukes den av hundrevis av millioner mennesker rundt om i verden, på tvers av flere plattformer. Apple Music og Shazam passer naturlig sammen, ved at vi deler en lidenskap for musikkoppdagelse og leverer flotte musikkopplevelser til våre brukere. Vi har spennende planer, og vi ser fram til å slå oss sammen med Shazam når dagens avtale godkjennes, heter det videre i uttalelsen fra Apple.

Selv om dette trolig er blant de større av de kjente oppkjøpene til Apple, men likevel betydelige mindre enn oppkjøpet av Beats i 2014, kan Apple ha fått Shazam relativt billig. Ifølge CNBC ble Shazam verdsatt til 1 milliard dollar under forrige finansieringsrunde.

En gjennomgang av hvordan Shazam egentlig fungerer, finnes på denne siden.