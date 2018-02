Apple lagrer iCloud-dataene hos Amazon og Google, men snart også i Kina

Man skulle kanskje tro at en gigant som Apple ikke er avhengig av IT-tjenestene fra noen av selskapets største konkurrenter til å lagre og behandle brukerdata. Men selskapet har inntil nylig benyttet lagringstjenester fra både Amazon og Microsoft til å lagre brukernes iCloud-data. Dette har vært oppgitt i en offentlig sikkerhetsguide for iOS.

Fra Microsoft til Google?

Men nå har CNBC oppdaget at Apple har gjort endringer i guiden. Som tidligere er det oppgitt to lagringstjenester som benyttes til lagring av iCloud-dataene.

Den ene er som tidligere Amazons S3-tjeneste. Men Microsoft Azure er ikke lenger oppgitt. I stedet oppgir Apple at dataene også lagres i Google Cloud Platform.

Hvor lenge Apple har benyttet Googles nettsky, er ukjent. Men ifølge CNBC har det vært rykter om dette helt siden 2016.

Nå er det ikke slik at Apple lagrer alle brukerdataene hos konkurrentene. Det dreier seg om krypterte bruddstykker av selve filene. Metadataene og krypteringsnøklene oppbevarer Apple i egen infrastruktur.

Det er heller ikke gitt at endringen i guiden betyr at Apple har droppet Microsoft Azure helt. Selv om det bare er Amazon og Google som nevnes, kan man tolke teksten dithen at dataene også kan være lagret hos andre aktører.

Flyttes til Kina

Det som ikke nevnes i dette dokumentet, men som i stedet omtales her, er at selskapet også skal begynne å lagre iCloud-data i Kina, hos det statseide selskapet Guizhou-Cloud Big Data Industry Development (GCBD). Dette gjelder riktignok bare dataene til brukere som i brukerprofilen har oppgitt at de bor i Kina. Flyttingen trer i kraft allerede i morgen, den 28. februar.

Selv om Apple først og fremst begrunner flyttingen med at den vil bidra til bedre fart og stabilitet for kinesiske iCloud-brukere, er det krav fra de kinesiske myndighetene som er hovedårsaken til flyttingen. Disse kravene innebærer ifølge Reuters at nettskytjenester som tilbys til innbyggere i Kina, må tilbys av kinesiske selskaper.

Også nøklene

Men ifølge Reuters er det ikke bare brukerdataene som skal lagres hos det kinesiske selskapet, men også krypteringsnøklene.

Dette betyr at kinesiske myndigheter snart ikke bare vil få tilgang til de framtidige dataene til kinesiske iCloud-brukere, men også historiske data.

I brukerbetingelsene heter det blant annet at brukerne, ved fortsatt å bruke tjenesten, samtykker til at både GCBD og Apple får tilgang til å bruke, bevare eller utveksle brukerdataene med de kinesiske myndighetene eller andre tredje tredjeparter, dersom selskapet mener dette er nødvendig for å håndtere alt fra rettslige pålegg til beskytte rettighetene til en tredjepart.

Unntaket er dersom brukerne før flyttingen oppgir at de ikke ønsker å bruke iCloud lenger. Men da mister de tilgangen til rekke tjenester som avhenger av iCloud. En oversikt finnes på denne siden.

For Apple er det ikke mulig å unngå dette uten å gjøre som Google, å la være å tilby tjenestene i (det meste av) Kina.

