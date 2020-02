Apple lanserer gratis-app på Mac OS som skal lære alle grunnleggende Swift-programmering

I 2016 kom Apple med Ipad-appen Swift Playgrounds, som gjennom en rekke spillbaserte leksjoner skal lære deg programmering i programmeringsspråket Swift – språket som typisk brukes ved apputvikling til IOS. Nå har Apple lansert appen for Mac OS.

Appen er laget ved hjelp av Mac Catalyst, en løsning fra Apple som gjør det mulig å lage Mac-versjoner av Ipad-apper.

Swift Playgrounds inneholder en rekke morsomme kode-kurs, som her hvor du skal lage et enkelt Breakout-spill.

Swift Playgrounds er kanskje mest rettet mot barn og unge, men kan selvfølgelig brukes av alle. Du laster ned leksjoner og løser så ulike interaktive puslespill ved å taste inn programkode i et eget vindu. Det kan for eksempel være å få en figur til å bevege seg på en bestemt måte og plukke opp ting på skjermen.

Du kan også lage dine egne Swift-«playgrounds» og dele dem med venner og familie, og åpne dem på både Mac og Ipad. Dette skal foregå sømløst, takket være integrasjon med Icloud.

Vil ha flere Ipad-apper i Mac-versjon

Swift Playgrounds er som nevnt basert på Catalyst, som ble lansert under Apples utviklerkonferanse WWDC i 2019.

Catalyst er en ny teknologi som er bygget inn i Mac OS Catalina som gjør at man kan dele det samme Xcode-prosjektet og den samme kildekoden på tvers av ulike plattformer, som Mac OS og Ipad OS. Ved hjelp av Catalyst skal man enkelt kunne konvertere Ipad-appen så den kan kjøre på Mac OS. Man kan også legge til funksjonalitet som skal være spesiell kun på Mac.

Med Mac Catalyst kan utviklere publisere en app til flere plattformer i én operasjon.

I tillegg til å annonsere Swift Playgrounds for Mac, annonserte Apple nylig at utviklere fra mars 2020 vil kunne distribuere apper for IOS, Ipad OS, Mac OS og TV OS som en «universal purchase» – som betyr at brukere kan kjøpe appen på én plattform og ha tilgang til den på de andre.

Utviklere vil kunne opprette appen sin som én enkelt app i App Store Connect, eller legge til plattformer til eksisterende apper.

Swift Playgrounds kan lastes ned her.