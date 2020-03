Apple lanserer ny Ipad Pro med lidar-skanner og annerledes tastatur med pekeplate

Apple har lansert to nye Ipad Pro-modeller – én 11-tommer og én 12,9-tommer. Utseendemessig ser de ut som de forrige modellene, men hvis man kikker nærmere på spesifikasjonene er det mange nyheter.

I tillegg til kraftigere innmat og et bedre kamera, som vi skal komme nærmere inn på, er den kanskje mest oppsiktsvekkende nyheten det nye tastaturet – som Apple kaller Magic Keyboard.

Tastaturet festes med magnet til Ipad-en slik som det forrige, men er konstruert på en slik måte at det fungerer nærmest som en skjermfot som får skjermen (altså Ipad-en) opp i høyden. Tastaturet/foten er hengslet slik at du kan justere vinkelen på skjermen.

Støtte for pekeplater til Ipad

Magic Keyboard har bakbelyste taster og har også fått en innebygget pekeplate. Apple opplyser i en pressemelding at de med Ipad OS 13.4 nå har introdusert støtte for pekeplater for Ipad (vi antar det gjelder bare Apples pekeplate).

Pekeplate-støtten er gjort på en litt annen måte enn på Mac OS, for å bedre utnytte hvordan Ipad OS fungerer. Når du beveger fingeren over pekeplaten, vil pekeren endre seg til en sirkel som uthever ulike elementer i brukergrensesnittet, og du kan også bruke flere fingre på platen for å navigere i systemet på ulike måter. Du kan for eksempel bruke «gestures» på pekeplaten for å veksle mellom apper.

Tastaturet har innebygget pekeplate, og en oppdatering til Ipad OS gir utvidet støtte for denne. Foto: Apple

Det kommer oppdateringer til de ulike appene i Apples Iwork-pakke (Pages, Numbers, Keynote) som gir utvidet støtte for pekeplaten, for eksempel for å gjøre det enklere å jobbe med redigering av tekst eller store regneark.

Lidar og bedre kamera

Den nyheten Apple legger mest vekt på i pressemeldingen, er at de nye Ipad Pro-modellene har fått lidar – en type sensor som bruker lasere til å skanne omgivelsene og måle avstanden til ulike objekter.

Det er nå to kameraer, i tillegg til en ny lidar-sensor. Foto: Apple

Ipad Pro har nå to kameraer, ett 12 megapiksel vidvinkelkamera for foto og 4K-video, i tillegg til et 10 megapiksel ultravidvinkelkamera. I tillegg kommer altså lidar-skanneren som måler avstanden til objekter opptil fem meter unna. Ved å kombinere data fra lidaren, de to kameraene, samt bevegelsessensorene, skal de nye Ipad Pro-modellene blant annet ha mulighet til enda bedre AR (utvidet virkelighet). Alle apper som i dag bruker ARKit vil automatisk dra nytte av forbedringene.

Med lidar vil du nå også kunne bruke Ipad Pro til å måle høyder og avstander med større nøyaktighet enn før.

Kraftigere prosessor

De nye Ipad Pro-modellene har fått en oppgradert prosessor, Apple A12Z Bionic med åtte kjerner (forgjengeren brukte en A12X Bionic-CPU). Hva som er forskjellen mellom de to, vet vi ikke.

Ellers skryter Apple av at 4G/LTE-ytelsen skal være 60 prosent raskere enn forgjengeren. Det er imidlertid ikke støtte for 5G, noe som vi egentlig anser som en svakhet nå som dette er i ferd med å rulles ut over hele verden.

Vi nevner til slutt at skjermen er kalibrert til fargerommet P3, som gjerne brukes innenfor film. Oppdateringsfrekvensen til skjermen justerer seg automatisk opp til 120 Hz, for jevnere scrolling og kjappere respons. I likhet med forgjengerne har også de nye modellene støtte for True Tone, det vil si at fargetemperaturen på skjermen kan justere seg automatisk avhengig av lyset i omgivelsene.

Prisen vil starte på 9.790 kroner for wifi-versjonen av 11-tommeren (11.590 for 4G-versjonen), mens 12,9-tommeren starter på 12.190 kroner (13.990 for 4G). Magic Keyboard koster 3.790 kroner for tastaturet tilpasset 11-tommeren, mens du må ut med 4.390 kroner for tastaturet til 12,9-tommeren. Ingen billig fornøyelse, med andre ord.

Ny Macbook Air

2020-utgaven av Macbook Air har blitt litt billigere enn forgjengeren. Foto: Apple

Det var ikke bare nye Ipad-er som ble lansert i dag. I tillegg meldte Apple at de også har kommet med en ny utgave av Macbook Air, med – ifølge dem selv – inntil dobbelt så høy ytelse som forgjengeren.

Nye Macbook Air har også fått dobbelt så mye lagringsplass, og starter nå på 256 GB – som vel uansett burde være minimum i 2020. Trenger du mer lagringsplass, fås maskinen med opptil 2 TB SSD.

Skjermen er 13 tommer stor, og PC-en kommer med Intels nyeste 10. generasjon prosessorer, opptil Core i7 på 1,2 GHz (3,8 GHz turbo). Grafikkytelsen skal også ha blitt bedre.

Prisen starter på 12.790 kroner for den enkleste modellen.