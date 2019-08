Apple lanserer sitt eget kredittkort – kan ikke brukes til å kjøpe kryptovaluta

Allerede i mars i år dro Apple sløret av et nytt og ganske uventet produkt i porteføljen sin – nemlig et eget kredittkort kalt Apple Card. Nå nærmer det seg lansering av kortet, og følgelig har vi også mer informasjon om kortet.

Som blant andre nettstedet Cnet melder er den offisielle Apple Card-hjemmesiden nå oppe i forbindelse med at Apple har begynt å akseptere søknader til prøveversjonen av kortet – som skal starte opp denne måneden.

Digitalt og fysisk

Apple Card beskrives som en ny type kredittkort som skal legge ekstra vekt på transparens, personvern og brukervennlighet.

Kortet, som i utgangspunktet er digitalt, fungerer ikke helt uventet sammen med iPhone, hvor det ligger i Wallet-appen. Denne brukes som kjent også av mobilbetalingsløsningen Apple Pay, som kredittkortet er integrert med slik at man enkelt skal kunne bruke det overalt hvor man kan bruke Apple Pay – med de samme autentiseringmetodene Face ID og Touch ID.

Det finnes imidlertid også en fysisk utgave av kortet man kan bruke på steder som ikke aksepterer Apple Pay. Dette kortet er laget av titan og bruker Mastercard-nettverket, som innebærer at man kan bruke det de fleste steder.

Det fysiske kortet dropper det vanlige 16-siffers kortnummer, CVV-koden eller utløpsdatoen. I stedet genererer kortet disse numrene på enheten hver gang det skal brukes, noe Apple sier skal øke sikkerhetsnivået.

Foto: Apple

Kan ikke brukes til kryptovaluta

Ellers skryter Apple av at kortet skal gjøre det lettere for brukere å holde orden på økonomien ved at alle transaksjoner legges frem på en oversiktlig måte i Wallet-appen, i tillegg til at man kan følge med på forbrukstrender.

Kortet skal også la brukerne kunne velge hvor mye man ønsker å betale av det man skylder, og Apple Card vil beregne renteutgiftene ved de ulike beløpene. Det skal ikke være noen gebyrer knytte til kortet.

Det er imidlertid en del begrensninger. Som nyhetsbyrået Reuters merket seg i forbindelse med offentliggjøringen av brukerbetingelsene nylig kan kortet blant annet ikke brukes til å kjøpe kryptovaluta. Det kan heller ikke brukes til å gjøre pengespillrelaterte kjøp, som lotterisedler og casino-sjetonger.

Apple har ennå ikke røpet noe informasjon om en eventuell lansering utenfor hjemlandet USA, og det er derfor høyst uvisst når vi kan ta det i bruk her til lands.

Mer informasjon om kortet kan du finne på hjemmesiden hos Apple.

