Onsdag dro Apple sløret av den nye generasjonen Macbook Pro-maskiner, og også denne gangen har den bærbare PC-en fått et knippe betydelige oppgraderinger.

Nye Macbook Pro kommer som før i 14- og 16-tommersversjoner, som begge har fått Apples seneste generasjon egenproduserte systembrikke M4 under panseret.

Thunderbolt 5 for første gang

Med M4, som i likhet med forrige generasjon opererer med 3 nanometers produksjonsprosess, har de nye Mac-modellene fått langt mer krutt til tunge oppgaver, lover Apple.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Den ultimate sikkerhetsløsningen for moderne hjemmekontor

Brikkene kommer som tidligere i tre utgaver; M4, M4 Pro og M4 Max, hvorav sistnevnte er den mest potente. En av de mest nevneverdige nyhetene er at Macbook Pro-modellene som leveres med M4 Pro og M4 Max, nå skilter med Thunderbolt 5 for første gang.

Thunderbolt 5 dobler overføringshastigheten fra 40 gigabit per sekund til 80 gigabit per sekund, noe som vil ha til dels store konsekvenser for brukere som ofte har behov for å overføre store filer.

Med den såkalte Bandwidth Boost-funksjonen kan hastigheten imidlertid komme helt opp i 120 gigabit per sekund.

Nye Apple MacBook Pro kommer blant annet med Thunderbolt 5 for første gang. Foto: Apple

Ellers opplyser Apple at den nye M4-familien kommer med en Neural Engine – den dedikerte KI-prosessoren i brikken – som er over tre ganger raskere enn den man finner i M1-brikken, og dobbelt så rask som forrige generasjon.

Dette bør bety at KI-relaterte oppgaver går unna betydelig raskere enn før, noe som er en fordel med tanke på at Apple akkurat lanserte Apple Intelligence-løsningen sin – som gir brukere langt flere KI-verktøy- og hjelpemidler å rutte med.

Ny skjerm og 24-timers batteritid

På den tekniske siden kommer den nye M4-brikken med 10 CPU-kjerner og 10 GPU-kjerner, opp fra åtte kjerner på forrige generasjon. M4 Pro skilter med 14-kjerners CPU og en GPU på opptil 20 kjerner som skal være dobbelt rå rask som M4.

Den mest muskuløse brikken, M4 Max, har en 16-kjerners CPU og opptil en 40-kjerners GPU. Til sammen skal denne brikken levere 3,5 ganger høyere ytelse enn M1 Max-brikken, sier Apple.

Ikke minst skal de nye M4-brikkene gi en batteritid på opptil 24 timer, men dette tallet vil selvsagt variere sterkt avhengig av bruken.

Av øvrige oppgraderinger har nye Macbook Pro blitt utstyrt med en ny «nano-tekstur»-skjerm som skal redusere gjenskinn og refleksjoner dramatisk, lover selskapet. I lyse omgivelser kan maskinen vise SDR-innhold (standard dynamic range) med en lysstyrke på opptil 1000 nits, mens HDR-innhold vises med 1600 nits på det meste.

Nye Macbook Pro er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå og vil bli tilgjengelig fra 8. november. Prisene starter på 23.990 kroner for 14-tommeren med M4-brikken, 16 GB minne og 512 GB SSD-lagring, og går helt opp til 59.490 kroner for 16-tommeren med M4 Max, 48 GB minne og 1 TB SSD-lagring.

Flere detaljer kan man finne på produktsidene.