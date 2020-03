Apple og Google innfører strengere restriksjoner på korona-apper

Koronavirus-trusselen har rammet de fleste samfunnsområder, og også teknologibransjen har kommet på banen med ulike tiltak. Nå har Apple kunngjort et nytt bidrag i kampen mot pandemien, rapporterer Techcrunch.

På sine utviklersider opplyser Apple at de nå har innført strengere restriksjoner på de stadig flere applikasjonene relatert til koronaviruset som har dukket opp den siste tiden.

Kritisk gjennomgang

Apper med korona-tema vil heretter bli grundig undersøkt for å forsikre at informasjonen de tilbyr er troverdig og pålitelig. Ifølge Apple forventes det fra samfunn i hele verden at apper er pålitelige nyhetskilder og verktøy for å yte assistanse.

– For å oppfylle disse forventningene evaluerer vi apper kritisk for å forsikre at datakildene er velrenommerte og at utviklerne er fra anerkjente institusjoner som statlige virksomheter, helsefokuserte ideelle organisasjoner, selskaper med solid bakgrunn innen helsespørsmål og medisinske eller utdannelsesrelaterte institusjoner, skriver Apple.

Selskapet gjør det klart at det kun er utviklere fra nevnte typer organisasjoner og institusjoner som bør sende inn covid-19-relaterte applikasjoner for godkjennelse. I tillegg opplyser Apple at underholdningsapplikasjoner – deriblant spill – med koronatema ikke vil bli tillatt i App Store.

Google sikrer informasjon

Apple ønsker videre å få legitime, korona-relaterte applikasjoner på markedet så fort som mulig, og oppfordrer derfor utviklere til å forespørre fremskyndet behandling når appene sendes inn til evaluering.

Også Google har kastet seg rundt for å sikre kvaliteten på korona-informasjonen på sine tjenester. Selskapet kunngjorde nylig på bloggen sin at de har fjernet det de kaller desinformasjon om koronaviruset på sine plattformer, deriblant Play, men uten å presisere hva dette innebærer når det gjelder applikasjoner.

Google har fjernet tusenvis av «farlige og villedende» videoer om koronaviruset på YouTube, og både Search-, Youtube- og Maps-tjenestene promoterer nå viktig informasjon relatert til covid-19-pandemien.