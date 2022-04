Apple og Meta ga fra seg brukerdata til hackere – ble narret av «enkel» metode

Dagens hackere er kjent for å ofte benytte sofistikerte metoder for å oppnå målene sine, men noen ganger kan de «enkleste» teknikkene vise seg å være bemerkelsesverdig effektive. Det har vi nå fått et nytt eksempel på.

Som blant andre avisen Daily Mail rapporterer skal en gjeng unge hackere ha klart å lure gigantene Apple og Facebook-eieren Meta til å gi fra seg persondata «frivillig», simpelthen ved å utgi seg for å være representanter for offentlige myndigheter.

Det var nettstedet Bloomberg som først meldte om saken.

Falske nødforespørsler

Hendelsen fant sted i fjor og gikk ut på at hackerne kompromitterte et antall e-postkontoer tilhørende politimyndigheter. Disse ble benyttet til å sende nødforespørsler om utlevering av persondata til de to teknologiselskapene.

Som kjent mottar aktører ofte forespørsler om utlevering av data i forbindelse med for eksempel etterforskning av kriminalitet, men slike krever som oftest rettsordrer for å kunne gjennomføres.

I nødstilfeller, ved det som på engelsk kalles Emergency Data Request (EDR), kan imidlertid dette kravet fravikes. Dette utnyttet altså hackerne, ifølge kildene Bloomberg var i kontakt med.

Dataene som gjerningspersonene fikk tak i på denne måten omfattet blant annet IP-adresser, telefonnumre og hjemadresser. Informasjonen skal ha blitt brukt til å utføre økonomisk kriminalitet gjennom identitetstyveri, og i tillegg skal dataene også ha blitt brukt til å trakassere ofrene for lekkasjen.

Har trolig tilknytning til Lapsus$

Det er en hackergruppe ved navn Recursion Team som antas å stå bak. Gruppen skal nå være oppløst, men bestod angivelig av unge hackere i tenårene. Noen av de tidligere medlemmene skal ha tilknytning til hackergruppen Lapsus$, deriblant den britiske 16-åringen som antas å være hjernen bak denne gruppen.

Lapsus$ er kjent for å bruke uortodokse hackemetoder, som blant annet omfatter sosial manipulering og forsøk på rekruttering av interne spioner hos bedriftene som gruppen angriper.

En talsperson for Facebook sa i en kommentar til Daily Mail at selskapet nøye vurderer hver eneste forespørsel om utlevering av data, og at det benyttes avanserte systemer og prosesser for å verifisere at forespørslene er ekte.

I dette tilfellet kan det med andre ord se ut til å ha skjedd en heller alvorlig glipp i prosedyrene.

Den kjente IT-sikkerhetsskribenten Brian Krebs omtalte den nye hackemetoden på bloggen sin nylig, hvor han omtaler trenden som både skremmende og svært effektiv.

En sikkerhetsspesialist Krebs var i kontakt med uttalte at problemet med falske nødforespørsler er svært vanskelig å fikse, blant annet fordi det ikke finnes en sentralisert liste over personer som er autorisert til å sende ut slike forespørsler.