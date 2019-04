Apple og Qualcomm med overraskende forlik

Apple og mikrobrikkeprodusenten Qualcomm opplyser at de har inngått forlik etter en heftig strid om royaltybetalinger.

Forliket innebærer blant annet en enighet om en lisensavtale med varighet på seks år og med mulighet for to års forlengelse.

Nyheten om forliket sendte Qualcomm-aksjen rett til værs på Wall Street tirsdag, med et hopp på 17,4 prosent. Apple-aksjen derimot steg med beskjedne 0,3 prosent.

Milliardsøksmål

Striden mellom Apple og Qualcomm begynte i januar 2017 da Apple saksøkte Qualcomm for milliarder av dollar. Etter det har de to selskapene saksøkt hverandre en rekke ganger.

Stridens eple har vært mikrobrikkene som er inne i iPhone-telefonene.

Mikrobrikkeprodusenten Qualcomm har krevd royaltybetalinger for sine patenterte brikker som gjør at smarttelefoner kan koble seg på trådløse nettverk.

Apple på sin side har anklaget Qualcomm, som har patent på de fleste typer mikrobrikker, for å utnytte sin dominerende posisjon til å kreve ublu beløp for sine brikker og for tilgang til patentene. Mobilprodusenten har derfor nektet å betale Qualcomm.

