Apple og Samsung bøtelegges for å gjøre mobiltelefonene tregere

Avgjørelsen er trolig den første mot mobilprodusenter etter anklager over hele verden om at selskapene oppfordrer til oppdateringer av operativsystemene på eldre telefoner som gjør dem tregere i bruk. På den måten oppmuntres folk til å skrote de gamle og heller kjøpe nye telefoner, mener konkurransemyndigheten.

– Apple og Samsung har implementert en uærlig markedspraksis, heter det i en uttalelse.

– Fremskyndet bytte av telefoner

Det fastslås at oppgradering av operativsystem «har skapt alvorlige funksjonsfeil og i betydelig grad redusert ytelsen, og på den måten framskyndet bytte av telefoner».

Det pekes blant annet på at Samsung ba eierne av den eldre Note 4-telefonen om å installere en ny versjon av Android-systemet ment for den nyere Note 7-modellen, noe som gjorde den eldre modellen tregere. På samme måte ba Apple eiere av iPhone 6 om å installere operativsystemet ment for 7-eren, noe som skapte problemer for brukerne.

Årsaken til at Apple ilegges en langt høyere bot, er kritikk for at selskapet har unnlatt å gi kundene informasjon om helt essensielle egenskaper ved litiumbatteriene i deres mobiltelefonmodeller. Det dreier seg om gjennomsnittlig batterilevetid og hva man kan gjøre for å forlenge levetiden.

Italiensk konkurransemyndighet startet etterforskning i januar etter flere klager fra forbrukere.