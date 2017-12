Apples iPhone-struping møtt med åtte søksmål

Allerede dagen etter at Apple rett før jul hadde bekreftet at selskapet har skrudd ned klokkehastigheten til CPU-en i en del noe eldre iPhone-modeller gjennom en systemoppdatering, uten å varsle brukerne, kom det første søksmålet.

Nå har antallet søksmål steget til åtte. Dette skriver Reuters. Samtlige har blitt anlagt i USA, men det skal også være et søksmål på gang i Israel. Flere av disse legger opp til å bli gruppesøksmål. Ofte vil dommere be slike separate gruppesøksmål om å slå seg sammen.

Hensikten med å redusere klokkehastigheten til CPU-en, skal ha vært for å redusere belastningen på aldrende batterier. Dette for å hindre at enhetene plutselig skrudde seg av.

Bedrag

I søksmålene anklages Apple for å ha bedratt kundene. Det hevdes blant annet at batteriene manglende evne til å håndtere effektbehovet til prosessoren, er en defekt.

– I stedet for å kurere batteridefekten ved å tilby gratis batterierstatning til alle berørte iPhoner, forsøkte Apple å kamuflere batteridefekten, heter det i ett av søksmålene, ifølge Reuters.

Det trekkes også fram at systemoppdateringen har resultert i at villedede iPhone-eiere i et år har forsøkt å løse ytelsesproblemene på egenhånd. Mange antas å ha endt opp med å kjøpe seg en ny iPhone, noe de kanskje ikke ville ha gjort dersom Apple hadde tilbudt seg å løse problemene ved å erstatte batteriet.

Ikke ulovlig?

Men til Reuters sier fakultetsdirektør Chris Hoofnagle ved Berkeley Center for Law & Technology forklarer overfor Reuters at det ikke er sikkert at Apple har gjort noe galt. Blant annet peker han på at en leverandør kan degradere eller deaktivere funksjonalitet i forbindelse med for eksempel sikkerhetsfeil. Men han nevner ikke det faktum at Apple har holdt degraderingen skjult for kundene.

I de fleste av søksmålene er det ikke oppgitt detaljer om hva slags erstatning som kreves. I noen saker kommer en erstatning i tillegg til krav om tilbakebetaling. Og i noen saker er det også et mål å få en rettsordre som forbyr Apple i å opptre på denne måten i framtiden.

I de to nyeste søksmålene er det ifølge Patently Apple snakk om temmelig store erstatningskrav – det ene nærmere tusen milliarder dollar.

