Apple regner med null vekst i Iphone-salget

Apple regner ikke med noen vekst i salg av telefoner i 2022, skriver The Verge. Apple er relativt pessimistiske i sine anslag av hvordan nærmeste fremtid er, og spådommen om at Iphone-salget ikke går oppover, er et faresignal for selskapet.

Ifølge Bloomberg opererer leverandørene med ca. samme mengde bestillinger som i 2021. Selskapet har også kuttet i produksjonen av blant annet Iphone Mini-modellen.

Økningen kommer heller ikke til å komme med neste modell, ifølge analytike rMing-Chi i TF International Securities. På twitter skriver han at Iphone 14 Max er forsinket som følge av nedstengningene i Shanghai. Tidsplanen til Apple er ikke utsatt, og nå jobber leverandørene på høygir for å klare å levere i tide. Den Hongkong-baserte analytikeren skriver også:

– Jeg tror Iphone 14s utfordringer vil komme fra etterspørselssiden i stedet for leverandørsiden.

Det er er spådd en del større endringer med neste Iphone-modell, blant annet fjerning av innhugget i skjermen, til fordel for hull som gir plass til sensorene. Ryktene sier også at det kommer en billigere, stor versjon av telefonen. Dette er endringer som tilsier at Iphone 14-modellene kan bli populære, men andre faktorer som økte levekostnader og inflasjon vil ifølge The Verge kunne bremse salget drastisk.