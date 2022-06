Toppanalytiker: – Apple skal snart lansere sitt mest kompliserte produkt noensinne

Det har i lengre tid dryppet rykter og spekulasjoner om at Apple jobber med sitt eget VR/AR-produkt, men ennå foreligger det ingen offisielle bekreftelser. Nå kommer det nye opplysninger fra en troverdig kilde, og denne gangen følger det til og med et lanseringsvindu.

Analytiker Ming-Chi Kuo hos selskapet TF International Securities publiserte nylig et knippe VR-relaterte spådommer på nettstedet Medium, hvor han anslår at Apple vil lansere sitt VR/AR-produkt i januar neste år. Ars Technica er blant dem som har skrevet om saken.

Blir Apples «mest kompliserte» produkt

Ming-Chi Kuo spesialiserer seg på Apple-rykter og har et et relativt godt rulleblad når det gjelder presisjonsnivået på spådommene. Han henter informasjonen sin delvis fra kilder i forsyningskjeden.

I tillegg til å bringe oss et lanseringsvindu, som selvsagt må tas med en liten klype salt, mener analytikeren også at Apple kommer til å bli en meget betydelig aktør i AR/VR-segmentet – en «game changer», i Ming-Chi Kuos egne ord.

Faktisk kommer Apples VR/AR-produkt til å bli det «mest kompliserte» produktet selskapet noensinne har designet, ifølge den kjente analytikeren. Hodesettet vil bli så avansert at det kommer til å influere resten av industrien, tror han.

– Etter at Apple lanserer sine AR/MR-briller (mixed reality, journ.anm.), tror jeg Apples globale rivaler vil konkurrere om å imitere dem og lede hodesettindustrien til et nytt vekstnivå, med fordeler for relaterte tjenester og innholdsøkosystemet, skriver analytikeren.

Stor konkurranse

Akkurat hva som gjør at Apples produkt vil skille seg ut, er uvisst, og Ming-Chi Kuo har dessverre ingen tekniske detaljer å dele. At det er betydelig konkurranse i markedet, er det uansett ingen tvil om. Selv anslår han at HTC vil øke sine salg av VR-briller med 30-40 prosent i inneværende år, og Sony skal etter hvert slippe den nye utgaven av PS VR til PlayStation 5.

I tillegg peker analytikeren på at Valve er i ferd med å utvikle nye VR-briller, og Microsoft skal angivelig slippe et nytt Hololens-produkt i løpet av andre halvdel av inneværende år.

Ming-Chi Kuo peker imidlertid på at Meta trapper ned sin satsing på VR-teknologien, noe han mener Apple vil tjene på.

Apple satser allerede stort på AR-teknologien, for eksempel med de seneste utgavene av Ipad Pro, som har innebygget lidar-skanner for mer avansert «utvidet virkelighet»-kapasitet. At selskapet planlegger dedikerte maskinvareprodukter i denne kategorien, kan nok derfor anses som sannsynlig.