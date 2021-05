Apple-sjef sa at skadevare-situasjonen til MacOS er uakseptabel

Det kan ofte være nødvendig å ofre noe for å vinne noe, men Apples operativsystemsjef, Craig Federighi, var onsdag overraskende villig til å ofre omdømmet til MacOS for å redde Apples lukkede IOS-hage.

Under rettssaken mellom Apple og spillselskapet Epic, som handler om at Apple ikke tillater andre app-butikker for IOS enn selskapets egen, trakk Federighi fram MacOS som et eksempel på hvordan skadevaresituasjonen vil bli på IOS-plattformen, dersom andre gis tilgang til å distribuere apper til operativsystemet.

Ikke-akseptabelt nivå

– Dersom du hadde tatt sikkerhetsteknikkene til Mac og brukt dem i IOS-økosystemet, med alle de enhetene og all den verdien, ville det har blitt overkjørt til et nivå som er dramatisk mye verre enn det som allerede skjer på Mac, sa Federighi i sitt vitnemål, skriver The Verge.

– Og som jeg sa, i dag har vi et skadevarenivå på Mac som vi ikke finner akseptabelt, og det er mye verre enn på IOS, fortsatte Federighi.

Han sa videre at Mac ikke holder mål i dag, til tross for at Mac-brukerne i langt mindre grad laster ned programvare, og er utsatt for en langt mindre økonomisk motivert hackerbase, enn det som er tilfellet med IOS-brukerne.

Må være veldig forsiktig

Federighi dro en sammenligning mellom hvor trygge de to systemene er å bruke. Han mener MacOS er som en bil, som er trygg å bruke så lenge den brukes på riktig måte, følger trafikkreglene og generelt er veldig forsiktig.

– Jeg har hatt et par familiemedlemmer som har fått noe skadevare på Mac-ene sine, sa Federighi, før han la til at han likevel mener at det er mulig å bruke Mac på en trygg måte.

Om IOS sa at Apple har skapt noe som selv spedbarn er i stand til å bruke på en trygg måte.

– Det er virkelig et annet produkt, sa han, ifølge The Verge.

Pipa har altså fått en litt annen lyd enn i den tolv år gamle videoen nedenfor.

Ifølge Bloomberg skal Federighi også ha sammenlignet med Android, hvor man kan bruke hvilken som helst app-butikk, inkludert den som leverandøren av enheten gjerne tilbyr.

– Det er velkjent i sikkerhetsmiljøet at Android har et skadevareproblem, hevdet Federighi.

Kan få store konsekvenser

Det er ventet at partene i rettssaken vil komme med sine respektive sluttinnlegg på mandag i neste uke. Epic ønsker å tilby sin egen app-butikk til IOS, blant annet for å slippe å betale gebyrene som Apple krever.

Dersom Epic vinner fram med dette kravet, i en rettskraftig dom, kan det bety slutten på Apples lukkede IOS-hage. Samtidig er det liten grunn til å tro at Apple ikke vil bekjempe dette hele veien opp i det amerikanske rettssystemet.