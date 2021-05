Klart for rettsstrid som kan velte Apples melkeku

Apple står overfor en av de største truslene mot jerngrepet det har over sin appbutikk når rettssaken mot Fortnite-utvikleren Epic Games starter.

Det er ventet at rettssaken som starter mandag, vil vare ut mai. En avgjørelse er ventet i løpet av juni.

Apple tjener flere milliarder dollar hvert år på butikken som forer mer enn 1,6 milliarder iPhoner, iPader og andre enheter med innhold.

Selskapet kontrollerer hvem som slipper inn, og stikker av med 15 til 30 prosent av alle kjøp som foretas i appen. Det inkluderer abonnementstjenester.

– Monopolvirksomhet

Det har fått Epic Games, utvikleren av det populære skytespillet Fortnite, til å ta Apple til retten. Fortnite er selv kjent for en egen butikk i spillet, der spillere i tillegg til en abonnementstjeneste kan kjøpe innhold.

Apple avviser Epic Games' anklager om at appbutikken er blitt til en monopolvirksomhet. Strategien med full kontroll over appbutikken var sentral da Apple inntok mobilmarkedet i 2007.

Det er blitt kalt en strategisk genistrek av Apples avdøde stifter Steve Jobs, og har gjort at Apple nå er ett av verdens mest verdifulle selskap, med en markedsverdi på over 2.200 milliarder kroner.

Epic Games blir en småfisk til sammenligning, med en verdi på 250 milliarder kroner. Selskapet vil opprette en egen appbutikk i Apples operativsystem.

Toppsjefene vitner

Selskapet sier det betalte flere hundre millioner dollar til Apple før Fortnite ble kastet ut av Apple-systemet i august i fjor, etter at Epic endret betalingsløsningen så Apple ikke lenger fikk sin andel.

Det er ventet at rettssaken som starter mandag vil kaste nytt lys over Apples styring av appbutikken. Både toppsjef Tim Cook i Apple og Tim Sweeny i Epic Games vil vitne i det føderale rettshuset i Oakland.

Det er varslet strenge smitteverntiltak under rettssaken, og det er munnbindpåbud.

Verken Apple eller Epic Games ønsket at en jury skulle avgjøre saken, så det blir opp til dommer Yvonne Gonzalez Rogers. Hennes avgjørelse vil trolig bli anket videre i rettsvesenet uavhengig av utfall.

Tolkning av markedsregler

Bevisførselen vil i stor grad handle om hvordan forskjellige markedsreguleringer skal tolkes. Epic Games hevder at Apples produkter er så integrert i samfunnet at jerngrepet om økosystemet er en monopolvirksomhet Apple bruker til å skaffe seg urettmessige inntekter og knuse konkurranse.

Apple hevder derimot at selskapet er i hissig konkurranse med flere aktører, og påpeker at det er rundt 2 milliarder smarttelefoner der ute som kjører andre operativsystemer. Epic Games har også gått til sak mot Google, som står bak operativsystemet Android.

Det er ventet at Apple vil omtale Epic Games som et desperat selskap, som jager nye inntektskilder i takt med at interessen for Fortnite synker.

Gratispassasjer

Selskapet mener Epic Games vil være gratispassasjer i et system Apple har brukt 100 milliarder dollar på å utvikle de siste 15 årene.

Anslagene over Apples inntekter fra appbutikken varierer mellom 15 og 18 milliarder dollar i året. Apple går ikke god for tallene og påpeker at selskapet ikke tjener noe som helst på 85 prosent av appene i butikken.

Inntektene er derimot en rimelig betaling for at Apple investerer i å skape en sikker appbutikk, mener selskapet.

Epic Games mener sikkerhetsargumentet er et dekke for den egentlige motivasjonen, som de mener er å skape et innbringende monopol.