Apple-sjefen mener EU-lovgivning vil true Iphone-sikkerheten

Apple-sjef Tim Cook retter kritikk mot foreslåtte Digital Markets Act (DMA), som han mener kan gi økt risiko for sikkerheten på selskapets Iphone-telefoner. Det skriver Reuters.

Cook mener at den foreslåtte lovgivningen vil medføre at det blir nødvendig å installere apper fra andre steder enn App Store. Videre sier han at dette vil ødelegge sikkerheten til Iphonen og motvirke sikkerhetsinitiativene de har bygd inn i økosystemet.

Vil begrense monopolistene

Målet med DMA er å motvirke at enkelte selskaper kan virke som portvakter til markeder der de alene kontrollerer kontakten mellom kunde og leverandør. EU skriver i en pressemelding fra desember 2020 at dette kan gi disse selskapene makten over hele økosystemer og dermed gi dem monopol i disse markedene.

Ønsker å stramme til mer

Loven er fremdeles under utvikling, og blant annet har EU-lovgiver Andreas Schwab foreslått å gjøre den enda strengere og tydeligere rette den mot store selskaper som Apple, Google, Amazon og Facebook, skriver Reuters.

Tim Cook kommenterer også at han ønsker at Apple skal kunne delta i debatten om lovgivningen framover.