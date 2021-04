Spotify anmeldte Apple: Nå sikter EU-kommisjonen Apple for brudd på konkurranselovene

Apple har lenge vært i EUs kritiske søkelys på grunn av selskapets konkurransepraksis, og nå ser det ut til at den langvarige etterforskningen har gitt resultater – og de er ikke i Apples favør.

Avisen Financial Times rapporterer at EU er i ferd med å formelt sikte Apple for brudd på konkurranselovgivningen, noe som kan skje allerede denne uken. Opplysningene er ennå ikke bekreftet fra offisielt hold, men stammer fra flere kilder med direkte kjennskap til saken.

Startet etter Spotify-anmeldelse

EU begynte å se nærmere på Apples praksis etter at den populære musikkstrømmetjenesten Spotify i 2019 anmeldte Apple med den begrunnelsen at selskapet begrenser valgmulighetene i App Store og gir sin egen musikkstrømmetjeneste urettferdige fordeler.

Som et resultat åpnet EU en formell sak mot Apple i fjor sommer for å blant annet finne ut om selskapets appbutikk og betalingstjeneste utgjør brudd på EUs konkurranselovgivning.

Det Spotify spesifikt anklaget Apple for var blant annet den såkalte «Apple-skatten», som innebærer at Apple tar 30 prosent av hvert Spotify-abonnement som opprettes via App Store det første året, deretter 15 prosent hvert påfølgende år.

Spotify mener dette gebyret er spesielt urettferdig fordi den er målrettet mot musikktjenester, og ikke andre tredjepartsapper som Uber, og at gebyret gir Apples egen musikktjeneste en urettferdig fordel.

– Dersom vi betaler denne skatten vil det tvinge oss til å foreta en kunstig økning i prisen på vårt premium-tilbud, langt over prisen til Apple Music. Og for å holde prisene våre konkurransedyktige for våre kunder, er dette ikke noe vi kan gjøre, skrev Spotify-grunnlegger Daniel Ek i forbindelse med saken i 2019.

Apple slår tilbake

Klagene fra musikktjenesten gikk for øvrig også ut på at Apple skal ha blokkert Spotifys oppdateringer ved flere tilfeller, og stengt selskapets app ute fra flere plattformer, som Siri, Homepod og Apple Watch.

Apple selv slo tilbake mot anklagene fra Spotify ved å hevde at musikktjenesten forsøker å skaffe seg alle fordelene til en gratisapp, men uten å være gratis. Selskapet peker på at de fleste Spotify-kunder bruker gratisversjonen eller har strømmetjenesten inkludert i mobilabonnementet, og at ingen av disse utgjør noen inntjening for Apple.

Apple pekte ellers på at over 80 prosent av appene i App Store ikke betaler noen ting til Apple når man laster ned eller bruker appene.

Iphone-giganten gjorde i tillegg et poeng ut av at Apples app-butikk har vært svært viktig for Spotifys vekst og popularitet i dag.

– Spotify ville ikke vært den bedriften den er i dag uten App Store-økosystemet, men nå utnytter de størrelsen sin til å unngå å bidra til å opprettholde det økosystemet for den neste generasjonen av app-entreprenører, skrev Apple.

Dersom Apple blir funnet skyldig i brudd på EUs-regler kan selskapet risikere en bot på opptil 10 prosent av sin globale omsetning, som ikke er et rent lite beløp.