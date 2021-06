Apple skal gjøre Facetime tilgjengelig i Android og Windows

Apple presenterte i går en masse nyheter under åpningen av selskapets årlige Worldwide Developers Conference. Blant de mer overraskende nyhetene, var at Apple snart skal tilby Facetime også til andre operativsystemer, ved at tjenesten blir tilgjengelig som en webapp.

Apple oppgir at webutgaven skal støttes av nettleserne Chrome og Edge på Android og Windows, men trolig vil den også fungere i andre nettlesere og i andre operativsystemer så lenge de støtter videokodeken H.264.

Også samtalene i webklienten skal være ende-til-ende-kryptert.

Låner funksjonalitet fra konkurrentene

Webstøtten er egentlig bare en del av en større oppdatering for å gjøre Facetime mer konkurransedyktig mot andre videomøtetjenester. Da kan man ikke utelukke alle som ikke har en Apple-enhet for hånden.

Ved å tilby Facetime på web støttes også Facetime Links, som i praksis bare vil si at brukerne kan generere lenker til framtidige samtaler og dele disse, for eksempel i kalenderinvitasjoner eller lynmeldinger. Alt tyder på at det kun er brukere av Apple-enheter som kan starte eller invitere til samtalene.

Nytt er også støtte for side-ved-side-visning av alle deltakerne i samtalen, mulighet for deling av skjerm, uskarp bakgrunn og støykansellering. Apple har riktignok egne navn på en del av dette, men det meste av funksjonaliteten er velkjent fra andre tjenester.

Facetime i IOS-appen og i nettleseren på en Android-enhet. Foto: Apple

Delte opplevelser

Med en funksjon som kalles for Shareplay er det også mulig å lytte til musikk eller å se på film og serier sammen med andre deltakere med Apple-enheter. Avspillingen er da synkronisert på tvers av enhetene. Dette krever støtte fra de ulike tjenestene. Apple tilbyr et programmeringsgrensesnitt med støtte for dette, men allerede støttes funksjonaliteten av tjenester som Disney+, Twitch, HBO Max og Tiktok.

Denne nye funksjonaliteten er knyttet til IOS 15. Apple har ikke oppgitt noen lanseringsdato for denne, men vanligvis kommer Apple med nye OS-versjoner i september. En offentlig betaversjon skal komme i løpet av juli.